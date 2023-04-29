İran lideri Hamaney, Irak Cumhurbaşkanı Reşid’i kabul etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
08:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
08:15
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
09:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
09:17
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
10:31
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
10:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
16:40
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
16:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
17:06
10 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
17:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: ABD, Birleşmiş Milletler’i kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:47
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Rus gazetecilere vize engeline yanıt
19:44
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:00
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
20:14
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
08:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
08:15
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna, Rus zannettiği kadın mozaik stelini yıktı
08:30
2 dk
ÖZEL HABER
Türk, Çinli ve İranlı şirketler Rusya’daki işletmelerin satın alımlarıyla ilgileniyor
09:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
09:17
7 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya bir yasak da Polonya’dan geldi
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri operasyonlara katılan herkesi savaş gazisi kabul eden yasa onaylandı
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Küresel İlişkiler Uzmanı Alvarado: Lavrov'un ziyareti, ABD hegemonyasını dengelemeye yönelik
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Güney Kore’den Ukrayna’ya silah vetosu
10:31
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
10:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenski rejiminin sonu gelebilir
16:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı General Krivonos: Naziler gibi ilerlemeliyiz
16:40
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock 'bir gerilim efsanesi'
16:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
17:06
10 dk
ÖZEL HABER
Doç. Cihat Yaycı: Türkiye ve Suriye’nin anlaşması Yunan-Rum oyununu bozar
17:26
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Mansur: ABD, Birleşmiş Milletler’i kurallara aykırı kararlar almak için kullanıyor
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Suriye, Rusya ve İran zirvesi: ‘Ülkeler ABD destekli YPG’nin statü talebine karşı hemfikir’
18:47
5 dk
ÖZEL HABER
ŞİÖ Genel Sekreteri Ming, örgütün yerel para birimi kullanımına ilişkin konuştu
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin Rus gazetecilere vize engeline yanıt
19:44
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy kabul etti, ilk kez Çin devlet başkanı ile görüştü
20:00
3 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli nereye gitmeli?
20:14
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
20:31
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230429/iran-lideri-hamaney-irak-cumhurbaskani-residi-kabul-etti-1070365657.html
İran lideri Hamaney, Irak Cumhurbaşkanı Reşid’i kabul etti
İran lideri Hamaney, Irak Cumhurbaşkanı Reşid’i kabul etti
İran lideri Ali Hamaney, Irak ile ikili işbirliğinin genişletilmesi ve yapılan anlaşmaların uygulanmasının her iki ülkenin faydasına olduğunu söyledi. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T23:54+0300
2023-04-29T23:58+0300
dünya
ortadoğu
irak
iran
ayetullah ali hamaney
abdullatif reşid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070365501_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_11865795e988b0e6b096b17ff106a2ac.jpg
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran lideri Hamaney resmi ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile beraberindeki heyeti kabul etti.Hamaney, Irak'ın ilerlemesi, refahı, bağımsızlığı ve yükselişinin İran için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “İkili işbirliğinin genişletilmesi ve yapılan anlaşmaların uygulanması her iki ülkenin de faydasınadır” ifadelerini kullandı.İki ülke arasında yapılan anlaşmalara dikkati çeken Hamaney, özellikle de son dönemdeki güvenlik ve ekonomik anlaşmalarının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti.Hamaney, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesinin “düşmanları” olduğunu ifade ederek, ortak değerler nedeniyle dış faktörlerin ilişkileri etkileyemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.ABD’nin Irak’ın dostu olmadığını söyleyen Hamaney, “Amerikalılar hiç kimseyle dost değiller ve Avrupalı arkadaşlarına bile sadık değiller” diye konuştu. Hamaney, “Irak'ta bir Amerikalının varlığı bile fazla” ifadelerini kullandı.Irak Cumhurbaşkanı Reşid de ülkesinin İran ile ilişkilerini, farklı boyut ve alanlarda "sürekli ve güçlü" olarak nitelendirdi.Reşid, Irak'ın çabasının İran'la ilişkileri derinleştirme ve iki ülke arasında kalan bazı sorunları çözmeye yönelik olduğunu kaydetti.Görüşmede Irak heyetinin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdllahiyan da hazır bulundu.Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkanı Reisi'nin davetlisi olarak bu sabah Tahran'a gelmişti.Reşid ile Tahran’a gelen heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Elektrik Bakanı Ali Fadıl, Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve diğer bazı yetkiler de yer aldı.Irak Cumhurbaşkanı gündüz saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Reisi, ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.
irak
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1d/1070365501_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_be5bacc2be801cec400d658db5110e43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, iran, ayetullah ali hamaney, abdullatif reşid
ortadoğu, irak, iran, ayetullah ali hamaney, abdullatif reşid

İran lideri Hamaney, Irak Cumhurbaşkanı Reşid’i kabul etti

23:54 29.04.2023 (güncellendi: 23:58 29.04.2023)
© Twitter İran lideri Ali Hamaney - Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid
İran lideri Ali Hamaney - Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© Twitter
Abone olTelegram
İran lideri Ali Hamaney, Irak ile ikili işbirliğinin genişletilmesi ve yapılan anlaşmaların uygulanmasının her iki ülkenin faydasına olduğunu söyledi.
İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, İran lideri Hamaney resmi ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Hamaney, Irak'ın ilerlemesi, refahı, bağımsızlığı ve yükselişinin İran için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “İkili işbirliğinin genişletilmesi ve yapılan anlaşmaların uygulanması her iki ülkenin de faydasınadır” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasında yapılan anlaşmalara dikkati çeken Hamaney, özellikle de son dönemdeki güvenlik ve ekonomik anlaşmalarının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Hamaney, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesinin “düşmanları” olduğunu ifade ederek, ortak değerler nedeniyle dış faktörlerin ilişkileri etkileyemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
ABD’nin Irak’ın dostu olmadığını söyleyen Hamaney, “Amerikalılar hiç kimseyle dost değiller ve Avrupalı arkadaşlarına bile sadık değiller” diye konuştu. Hamaney, “Irak'ta bir Amerikalının varlığı bile fazla” ifadelerini kullandı.
Irak Cumhurbaşkanı Reşid de ülkesinin İran ile ilişkilerini, farklı boyut ve alanlarda "sürekli ve güçlü" olarak nitelendirdi.
Reşid, Irak'ın çabasının İran'la ilişkileri derinleştirme ve iki ülke arasında kalan bazı sorunları çözmeye yönelik olduğunu kaydetti.
Görüşmede Irak heyetinin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdllahiyan da hazır bulundu.
Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkanı Reisi'nin davetlisi olarak bu sabah Tahran'a gelmişti.
Reşid ile Tahran’a gelen heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Elektrik Bakanı Ali Fadıl, Su Kaynakları Bakanı Avn Ziyab, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve diğer bazı yetkiler de yer aldı.
Irak Cumhurbaşkanı gündüz saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Reisi, ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала