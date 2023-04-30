https://sputniknews.com.tr/20230430/irakta-savciliktan-eski-basbakan-kazimiye-sorusturma-1070410238.html
Irak’ta savcılıktan eski Başbakan Kazımi'ye soruşturma
Irak’ta savcılıktan eski Başbakan Kazımi'ye soruşturma
Irak’ta Başsavcılık, eski Başbakan Mustafa el-Kazımi hakkında 'Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı eski... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T23:21+0300
2023-04-30T23:21+0300
2023-04-30T23:21+0300
dünya
mustafa el kazimi
irak
soruşturma
kasım süleymani
ortadoğu
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Irak'ın eski Başbakanı Kazımi hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.Irak medyasında yayınlanan savcılık soruşturma kararıyla ilgili belgeye göre, Kazımi hakkında Mühendis ve Süleymani’nin öldürülmesinde 'kusuru ve ihmali' olduğu gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.Irak Hizbullahı’nın meclisteki siyasi uzantısı olan Hukuk Hareketi Milletvekili Hüseyin Munis, Mühendis ve Süleymani’nin öldürüldüğü Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın egemenliğinin ihlal edilmesine göz yumduğu, olayda ihmali ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle o dönem Milli İstihbarat Servisi Başkanı olan Kazımi hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.ABD'nin Bağdat Havalimanı'na 3 Ocak 2020 tarihinde helikopterle düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.
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mustafa el kazimi, irak, soruşturma, kasım süleymani, ortadoğu
mustafa el kazimi, irak, soruşturma, kasım süleymani, ortadoğu
Irak’ta savcılıktan eski Başbakan Kazımi'ye soruşturma
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Irak’ta Başsavcılık, eski Başbakan Mustafa el-Kazımi hakkında 'Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve İran Devrim Muhafızları’na bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD saldırısında öldürülmesinde ihmali' olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Irak'ın eski Başbakanı Kazımi hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Irak medyasında yayınlanan savcılık soruşturma kararıyla ilgili belgeye göre, Kazımi hakkında Mühendis ve Süleymani’nin öldürülmesinde 'kusuru ve ihmali' olduğu gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.
Irak Hizbullahı’nın meclisteki siyasi uzantısı olan Hukuk Hareketi Milletvekili Hüseyin Munis, Mühendis ve Süleymani’nin öldürüldüğü Uluslararası Bağdat Havalimanı’nın egemenliğinin ihlal edilmesine göz yumduğu, olayda ihmali ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle o dönem Milli İstihbarat Servisi Başkanı olan Kazımi hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.
ABD'nin Bağdat Havalimanı'na 3 Ocak 2020 tarihinde helikopterle düzenlediği saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.