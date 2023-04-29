https://sputniknews.com.tr/20230429/dunya-genelinde-haftanin-one-cikan-siyasi-gelismeleri-1070538331.html
Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri
Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri
ABD, Ukrayna, Çin, Tayvan, AB...Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T15:05+0300
2023-04-29T15:05+0300
2023-05-03T12:05+0300
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Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri
Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri
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Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Erkin Öncan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
dünya, abd, ukrayna, çin, tayvan
dünya, abd, ukrayna, çin, tayvan
Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri
15:05 29.04.2023 (güncellendi: 12:05 03.05.2023) Abone ol
ABD, Ukrayna, Çin, Tayvan, AB...Dünya genelinde haftanın öne çıkan siyasi gelişmeleri, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.