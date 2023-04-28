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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/teknoloji-uzmani-manas-halkin-tatmin-mekanizmasi-degistiginde-en-buyuk-kavramlar-ortadan-kalkacak-1070338654.html
Teknoloji uzmanı Manas: Halkın tatmin mekanizması değiştiğinde en büyük kavramlar ortadan kalkacak
Teknoloji uzmanı Manas: Halkın tatmin mekanizması değiştiğinde en büyük kavramlar ortadan kalkacak
Fütürist ve derin teknoloji uzmanı Alphan Manas, “Siyasetçilerin en büyük, en uzun gibi şeylerden vazgeçmesi gerek. Halk hesap sorma ve tatmin mekanizmasını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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Fütürist ve derin teknoloji uzmanı Alphan Manas, son dönemde gündem olan köprü, TOGG, uçak gemisi gibi gelişmeleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Manas, "Türkiye’de siyasetçilerin artık vazgeçmesi gereken konular var. Televizyonda görüyoruz, Türkiye’nin en büyük köprülü otoyolu yapılmış. Üzerinden geçip gideceğimiz bir şey. Ne kadar büyükmüş bana ne? Sonuçta o köprüyü eşinin altınlarını bozdurup yatırmadın hepimizin verdiği vergilerden yaptırdın. Eşinin altınlarıyla yaptırmış olsaydın ben alışlardım. Dünyanın en büyük köprüsünü bana vermenin bir anlamı yok. Dünyanın en büyük köprüsünü yapıp aynı zamanda satın alma gücü paritesine göre kişi başı en ucuz ödenen köprü bu derse o zaman anlarım" dedi.'Zaten alamayacaksın TOGG’un altına niye bakarsın?'Manas, "Devletin parası yok, olmadığı için yap, işlet ve devret olarak yapıyorsun ki devletin borcu haline gelmesin diye ama geçiş garantisi vererek otomatikman garantör haline geliyorsun. Bu da devletin olmayan parasıyla, devletin gidip kredi alamadığı için şirketler üzerinden kredi alma çalışmasıdır. TOGG yapıldı. Garibim halkım başını arabadan içeriye sokmuş içini görmeye çalışıyor. Birisi TOGG’un altına eğilmiş altına bakmaya çalışıyor. Zaten alamayacaksın TOGG’un altına niye bakarsın? Arabanın kalitesi altına bakarak mı anlaşılıyor? Öyle bir şey de yok" diye ekledi.Türkiye'nin ürettiği 'uçak gemisi'ne dair yorum yapan Manas, şöyle devam etti: "Adına uçak gemisi diyoruz ama onların ismi LHR gemilerdir. İlk harfi ‘L’ yani lojistik. Yani çıkarma gemisidir. ABD’de uçak gemilerini gezebiliyorsunuz ama onlar tedavülden kalmış, kullanılmayan uçak gemileri. Biz yeni çıkarma gemisi yaptık, oradan oraya gezdiriyoruz. Halk, neden gezdiriyorsun demiyor. Halk artık hesap sorma biçimini ya da tatmin mekanizmasını değiştirebildiği taktirde en büyük ve en uzun gibi kavramlar ortadan kalkacak."
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togg, uçak gemisi, türkiye, teknoloji, radyo

Teknoloji uzmanı Manas: Halkın tatmin mekanizması değiştiğinde en büyük kavramlar ortadan kalkacak

22:26 28.04.2023 (güncellendi: 22:28 28.04.2023)
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Fütürist ve derin teknoloji uzmanı Alphan Manas, “Siyasetçilerin en büyük, en uzun gibi şeylerden vazgeçmesi gerek. Halk hesap sorma ve tatmin mekanizmasını değiştirebilirse zaten bu kavramlar anlamsızlaşacak” değerlendirmesini yaptı.
Fütürist ve derin teknoloji uzmanı Alphan Manas, son dönemde gündem olan köprü, TOGG, uçak gemisi gibi gelişmeleri Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Manas, "Türkiye’de siyasetçilerin artık vazgeçmesi gereken konular var. Televizyonda görüyoruz, Türkiye’nin en büyük köprülü otoyolu yapılmış. Üzerinden geçip gideceğimiz bir şey. Ne kadar büyükmüş bana ne? Sonuçta o köprüyü eşinin altınlarını bozdurup yatırmadın hepimizin verdiği vergilerden yaptırdın. Eşinin altınlarıyla yaptırmış olsaydın ben alışlardım. Dünyanın en büyük köprüsünü bana vermenin bir anlamı yok. Dünyanın en büyük köprüsünü yapıp aynı zamanda satın alma gücü paritesine göre kişi başı en ucuz ödenen köprü bu derse o zaman anlarım" dedi.

'Zaten alamayacaksın TOGG’un altına niye bakarsın?'

Manas, "Devletin parası yok, olmadığı için yap, işlet ve devret olarak yapıyorsun ki devletin borcu haline gelmesin diye ama geçiş garantisi vererek otomatikman garantör haline geliyorsun. Bu da devletin olmayan parasıyla, devletin gidip kredi alamadığı için şirketler üzerinden kredi alma çalışmasıdır. TOGG yapıldı. Garibim halkım başını arabadan içeriye sokmuş içini görmeye çalışıyor. Birisi TOGG’un altına eğilmiş altına bakmaya çalışıyor. Zaten alamayacaksın TOGG’un altına niye bakarsın? Arabanın kalitesi altına bakarak mı anlaşılıyor? Öyle bir şey de yok" diye ekledi.
Türkiye'nin ürettiği 'uçak gemisi'ne dair yorum yapan Manas, şöyle devam etti: "Adına uçak gemisi diyoruz ama onların ismi LHR gemilerdir. İlk harfi ‘L’ yani lojistik. Yani çıkarma gemisidir. ABD’de uçak gemilerini gezebiliyorsunuz ama onlar tedavülden kalmış, kullanılmayan uçak gemileri. Biz yeni çıkarma gemisi yaptık, oradan oraya gezdiriyoruz. Halk, neden gezdiriyorsun demiyor. Halk artık hesap sorma biçimini ya da tatmin mekanizmasını değiştirebildiği taktirde en büyük ve en uzun gibi kavramlar ortadan kalkacak."
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