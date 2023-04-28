https://sputniknews.com.tr/20230428/savcilar-pentagon-sizintilarinin-saniginin-tutuksuz-yargilanmasi-talebine-karsi-cikti-1070299059.html

Savcılar Pentagon sızıntılarının sanığının tutuksuz yargılanması talebine karşı çıktı

Savcılar Pentagon sızıntılarının sanığının tutuksuz yargılanması talebine karşı çıktı

ABD’de savcılık, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayınladığı iddiasıyla tutuklanan Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira’nın... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T02:36+0300

2023-04-28T02:36+0300

2023-04-28T02:36+0300

dünya

abd

pentagon

jack teixeira

sızıntı

yargılama

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ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın çok sayıda gizli ibareli belgesini Discord üzerinden yaymakla suçlanan 21 yaşındaki Teixeira ikinci kez hakim karşısına çıktı.Hakim, Teixeira’nın tutuksuz yargılanması konusunda tarafların görüşlerini aldı.Soruşturmayı yürüten savcılar, şüphelinin, geçmişi, elinde çok daha fazla gizli belge olduğu, evindeki aramalarda çeşitli silahlar bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklu yargılanmasını talep etti.Savcılar ayrıca şüphelinin kaçma riski bulunduğu veya yabancı bir devlete sığınabileceğinin dikkate alınarak tutuksuz yargılanmasının riskli olduğuna dikkat çekti.Evinde farklı tüfekler ve bazuka bulunduÖte yandan savcılık makamının bu talebini gerekçelendirmek üzere mahkemeye sunduğu belgelerde, Teixeira’nın son bir yıldır çok sayıda gizli istihbarat bilgisine erişimi olduğu ortaya çıktı.Savcılar, 21 yaşındaki askerin evinde yapılan aramalarda başta AR-15 ve AK-47 olmak üzere çok sayıda farklı tüfek ve bir bazuka bulunduğunu kaydetti.Ayrıca savcıların sunduğu belgelerde şüphelinin en son Temmuz 2022’de olmak üzere devletin bilgisayarlarını kullanarak her birinde çok sayıda insanın öldürüldüğü Rugby Ridge, Las Vegas, Mandalay Bay, Buffalo ve Uvalde silahlı saldırıları araştırdığı ifade edildi.Sosyal medyada şiddette meyilli bir dil kullandığı, lise yıllarında okuldan uzaklaştırma aldığı bilgilerinin de yer aldığı belgelerde savcılar, Teixeira’nın ülkedeki büyük silahlı saldırılara hükümetinin parmağının olduğuna yönelik komplo teorilerine inandığına da işaret edildi.Hakim savcılık makamının argümanını incelemek üzere tutuklu veya tutuksuz yargılama konusunda henüz bir karara varmadığını bildirdi.Öte yandan, Teixeira’nın hakkındaki bu bilgiler tartışmalara neden olurken, askere alınırken güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği de merak ediliyor.Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, günlük basın toplantısında bu konudaki sorulara yanıt vermekten kaçındı.ABD ordusunun sürekli bir şekilde personelinin güvenlik soruşturmasına tabi tuttuğunu ifade eden Ryder, Teixeira’nın durumunun soruşturma altında olduğunu ve bu konuda yorum yapmayacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230417/beyaz-saray-sizdirilan-belgelerin-buyuk-cogunlugu-guncelligini-yitirmisti-1069817332.html

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abd, pentagon, jack teixeira, sızıntı, yargılama