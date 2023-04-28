https://sputniknews.com.tr/20230428/sabah-yazari-gungor-belki-onumuzdeki-donemde-trakyada-da-santral-yapimina-hiz-verilir-1070303506.html

Sabah yazarı Güngör: Belki önümüzdeki dönemde Trakya'da da santral yapımına hız verilir

Sabah yazarı Güngör: Belki önümüzdeki dönemde Trakya'da da santral yapımına hız verilir

Sabah yazarı Dilek Güngör, "Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" değerlendirmesini... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T09:54+0300

2023-04-28T09:54+0300

2023-04-28T09:54+0300

türkiye

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

akkuyu

akkuyu

akkuyu nükleer a.ş

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

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Güngör, yazısında, "Akkuyu'dan sonra diğerleri gelir mi? Türkiye Paris anlaşması 2053 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak zorunda... Bunun için birkaç nükleer santral daha inşa edilecektir. Zaten Sinop ile görüşmeler devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-baskonsolostan-akkuyu-ngs-degerlendirmesi-turkiyede-nukleer-sanayi-sektoru-ortaya-cikiyor-1070289266.html

türkiye

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