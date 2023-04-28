https://sputniknews.com.tr/20230428/sabah-yazari-gungor-belki-onumuzdeki-donemde-trakyada-da-santral-yapimina-hiz-verilir-1070303506.html
Sabah yazarı Güngör: Belki önümüzdeki dönemde Trakya'da da santral yapımına hız verilir
Sabah yazarı Güngör: Belki önümüzdeki dönemde Trakya'da da santral yapımına hız verilir
Sabah yazarı Dilek Güngör, "Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" değerlendirmesini... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T09:54+0300
2023-04-28T09:54+0300
2023-04-28T09:54+0300
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
akkuyu
akkuyu
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
akkuyu nükleer güç santrali
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Güngör, yazısında, "Akkuyu'dan sonra diğerleri gelir mi? Türkiye Paris anlaşması 2053 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi olma hedefini yakalamak zorunda... Bunun için birkaç nükleer santral daha inşa edilecektir. Zaten Sinop ile görüşmeler devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-baskonsolostan-akkuyu-ngs-degerlendirmesi-turkiyede-nukleer-sanayi-sektoru-ortaya-cikiyor-1070289266.html
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Sabah yazarı Güngör: Belki önümüzdeki dönemde Trakya'da da santral yapımına hız verilir
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Sabah yazarı Dilek Güngör, "Belki önümüzdeki dönemde sanayinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde Trakya'da da santral yapımına hız verilir" değerlendirmesini yaptı.