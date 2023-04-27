https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-baskonsolostan-akkuyu-ngs-degerlendirmesi-turkiyede-nukleer-sanayi-sektoru-ortaya-cikiyor-1070289266.html

Rus Başkonsolos’tan Akkuyu NGS değerlendirmesi: Türkiye’de nükleer sanayi sektörü ortaya çıkıyor

Rus Başkonsolos’tan Akkuyu NGS değerlendirmesi: Türkiye’de nükleer sanayi sektörü ortaya çıkıyor

Basın mensupları ile bir araya gelen Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Moskova’nın yeni dış politika konseptini anlatarak gündeme dair gazetecilerin... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T21:09+0300

2023-04-27T21:09+0300

2023-04-27T21:10+0300

akkuyu ngs

görüş

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

türkiye

andrey buravov

enerji

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Rusya’nın İstanbul’daki Başkonsolosluğu, Moskova’nın 2016 yılından bu yana değiştirmediği fakat 31 Mart’ta Rus lider Vladimir Putin’in güncelleyerek onayladığı ‘yeni dış politika konseptini’ basın mensupları ile paylaştı. 27 Nisan’da gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen gazeteciler, Rusya’nın gelecekteki çalışmalarının ve eylemlerinin doktrinsel dayanağını teşkil eden yeni dış politika konseptinin ayrıntılarını bizzat Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov’dan dinledi.Rusya'nın yeni dış politika konseptinde neler var?Federasyon'un ulusal çıkarları, ülkenin dış politikasının temel ilkeleri, stratejik hedefleri, ana hedefleri ile öncelikli alanları hakkındaki ‘dışişleri politikası’ vizyonu ortaya koyan yeni dışişleri politikası metni, Moskova’nın dünyadaki yerini merkeze alarak küresel sömürgecilik sistemini ortadan kaldırmadaki aktif rolüne özellikle dikkat çekiyor. Rusya'nın diğer devletlere ve devletler arası birliklere karşı tutumunun, ülkelerin politikalarının yapıcı, tarafsız veya dost olmamasına bağlı olduğunu belirten metin, daha adil olan bir çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuna da vurgu yapıyor.‘Akkuyu Nükleer Güç Santrali sayesinde Türkiye’de nükleer sanayi sektörü ortaya çıkıyor’Ayrıca etkinlikte Buravov, yeni dış politika konseptine dair bilgileri paylaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sputnik’e de konuşan Buravov, Akkuyu Nükleer Santrali’nin bugün gerçekleştirilen nükleer yakıt töreni kapsamında şu değerlendirmeleri yaptı:‘Türkiye’nin enerji güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir proje’Santralin bittiğinde, Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin yüzde 10’unu tek başına üretecek bir tesis olduğunu vurgulayan Buravov, “Ayrıca Türkiye’nin enerji güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir proje. Türkiye’nin durumunu biliyoruz, enerji kaynakları önemli ölçüde yurtdışından büyük paralara getiriliyor. Nükleer enerji çok özel bir branştır. Çok yüksek güvenlik standartları olmalıdır ve olacaktır. Çevreye getirilen zarar açısından da havayı kirleten maddeler konusundaki durumu iyileştiren bir faktörolarak ortaya çıkıyor, durumun kötüleşmesini engelliyor” ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:‘Birinci reaktörün Türkiye Cumhuryeti’nin 100. yılına yetiştirilmesi için çalışılıyor’“Tabii bugün çok önemli bir gün, Akkuyu NGS’de yakıt doldurma töreni düzenleniyor. Liderlerimiz de bu etkinliğe video konferans ile katılacak. Bununla birlikte de bu tesis artık ‘nükleer tesis’ satatüsüne kavuşacak. Bu doğrultuda planlar var; birinci reaktörün bu yılın sonuna doğru yani Türkiye Cumhuryeti’nin 100. yılına yetiştirilmeye ve faaliyete geçmesine çalışılıyor.”Rus diplomattan seçim değerlendirmesi: ‘Biz hiçbir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz’Başkonsolos Buravov ayrıca Türkiye seçimleri ve iki ülke arasındaki ilişkilere dair de açıklamalarda bulundu. “Çok açık olarak şunu söyleyebiliriz” diyerek söze başlayan diplomat, “Türkiye'yle ilişkilerimiz uzun bir dönem içinde çok iyi bir şekilde gelişmektedir. Tabii ülkelerin ilişkilerinin gelişmesinde çeşitli dönemler olabiliyor. Ama ana prensip olarak bizim ikili ilişkilerimiz iyi bir şekilde gelişti, gelişmeye devam etmektedir. Çeşitli alanlarda, siyasi alanda çok yoğun bir diyaloğumuz var. Ekonomik ilişkilerimiz bizim ikili ilişkilerimizin iyi bir temelini oluşturmaktadır. Türkiye'deki seçimde, bu dönem içinde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili olarak; bir taraftan bizim demir bir prensibimiz var. Biz hiçbir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz. Dolayısıyla biz burada, ülkemizin resmi temsilcileri olarak sadece durumu gözlüyoruz. Yani analiz ediyoruz. Tabii ikili ilişkilerin olası perspektifleri açısından da değerlendiriyoruz bu durumu. Fakat şu veya bu şekilde iş süreçlere müdahale etmekten kaçınıyoruz” dedi ve ekledi:‘Türk halkının yapacağı seçimi kabul edeceğiz, bunda hiçbir tereddüdümüz yok’“Bu tamamen Türk halkının söyleyeceği söze bağlı olan bir süreçtir. Ve tabii Türk halkının yapacağı seçimi kabul edeceğiz. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Bir daha tekrarlamak istiyorum, Türkiye'nin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok ve bununla ilgili şu veya bu değerlendirmeleri yapmaktan da kaçınıyoruz."

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akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, türkiye, andrey buravov, enerji