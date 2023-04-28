https://sputniknews.com.tr/20230428/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-artyomovsktaki-ortak-savunma-karargahini-vurdu-1070337704.html
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki ortak savunma karargahını vurdu
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki ortak savunma karargahını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki (Bahmut) ortak savunma karargahını vurduğunu duyurdu. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T21:57+0300
2023-04-28T21:57+0300
2023-04-28T21:58+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin geçici konuşlanma noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tüm hedefler vuruldu. Düşmanın takviye birliklerinin özel askeri operasyon bölgesindeki muharebe alanlarına ilerlemesi önlendi” denildi.Açıklamada, Artyomovsk'ta Donetsk yönünde yaklaşık 300 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Gün içinde yaklaşık 300 Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, 3 piyade savaş aracı, 4 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil ve bir D-30 obüsü bu yönde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Füze birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’taki ortak savunma karargahını vurduğu ve Konstantinovka'daki ‘yabancı lejyon’ birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Bondarniy bölgesi yakınlarında ABD yapımı bir AN / TPQ-50 radarının imha edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/rusya-basbakan-yardimcisi-catismalarin-surdugu-artyomovsku-ziyaret-etti-1070320795.html
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rusya, ukrayna, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, artyomovsk, rusya savunma bakanlığı
Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun Artyomovsk'taki ortak savunma karargahını vurdu
21:57 28.04.2023 (güncellendi: 21:58 28.04.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun Artyomovsk’taki (Bahmut) ortak savunma karargahını vurduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin geçici konuşlanma noktalarına füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtilerek, “Tüm hedefler vuruldu. Düşmanın takviye birliklerinin özel askeri operasyon bölgesindeki muharebe alanlarına ilerlemesi önlendi” denildi.
Açıklamada, Artyomovsk'ta Donetsk yönünde yaklaşık 300 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Gün içinde yaklaşık 300 Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, 3 piyade savaş aracı, 4 zırhlı savaş aracı, 8 otomobil ve bir D-30 obüsü bu yönde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.
Füze birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’taki ortak savunma karargahını vurduğu ve Konstantinovka'daki ‘yabancı lejyon’ birimlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Bondarniy bölgesi yakınlarında ABD yapımı bir AN / TPQ-50 radarının imha edildiği vurgulandı.