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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/muharrem-ince-kemalizm-irkciliktir-diyen-yuksel-taskina-nasil-oy-vereceksiniz-1070297986.html
Muharrem İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?
Muharrem İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de konuştu. ince, konuşmasında, "Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T01:54+0300
2023-04-28T01:57+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
muharrem ince
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçilmeleri durumunda, milli gelirin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracaklarını söyledi.Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e gelen İnce, Gelecek, Saadet, DEVA partilerinden 77 kişinin CHP listelerinden seçime girdiğini belirtti."Ey benim CHP'li kardeşlerim, yıllarca birlikte mücadele ettik" diyen İnce, şöyle konuştu:İnce, ülkeyi "3A" ile yöneteceklerini dile getirerek, "Akıl, bilim diyeceğiz. Nanoteknoloji, kuantum, dijitalleşme, yüksek teknoloji... Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Önce çocuklar, gençler iletişim vergisinden kurtulacak. Cep telefonu alırken, tablet alırken o yüksek vergilerden kurtulacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin neresine giderse gitsin kendisini gençlerin karşıladığını kaydeden İnce, gençlerin sandıktaki devrimini herkesin göreceğini sözlerine ekledi.İnce beraberindeki partililerle, Porsuk Bulvarı, İki Eylül, Hamamyolu ve Atatürk caddelerinde vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.
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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, muharrem ince
seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, muharrem ince

Muharrem İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?

01:54 28.04.2023 (güncellendi: 01:57 28.04.2023)
© ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT - BATUHAN KILIÇ-Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT - BATUHAN KILIÇ-
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Eskişehir'de konuştu. ince, konuşmasında, "Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz" dedi. CHP'lilere seslenen İnce, "İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? " diye sordu.
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçilmeleri durumunda, milli gelirin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracaklarını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e gelen İnce, Gelecek, Saadet, DEVA partilerinden 77 kişinin CHP listelerinden seçime girdiğini belirtti.
"Ey benim CHP'li kardeşlerim, yıllarca birlikte mücadele ettik" diyen İnce, şöyle konuştu:
"Şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi sabahı çekip gidecekler. Ali Dibocuları seçeceksiniz sonra onlar pazartesi sabahı terk edecekler."
İnce, ülkeyi "3A" ile yöneteceklerini dile getirerek, "Akıl, bilim diyeceğiz. Nanoteknoloji, kuantum, dijitalleşme, yüksek teknoloji... Milli gelirimizin yüzde 5'ini AR-GE'ye, yüzde 2'sini tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Önce çocuklar, gençler iletişim vergisinden kurtulacak. Cep telefonu alırken, tablet alırken o yüksek vergilerden kurtulacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin neresine giderse gitsin kendisini gençlerin karşıladığını kaydeden İnce, gençlerin sandıktaki devrimini herkesin göreceğini sözlerine ekledi.
İnce beraberindeki partililerle, Porsuk Bulvarı, İki Eylül, Hamamyolu ve Atatürk caddelerinde vatandaşlarla selamlaştı, gençlerle fotoğraf çektirdi.
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