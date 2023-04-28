Muharrem İnce: 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz?

"Şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz. Kızın, hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Ama siz gidip Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler. Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları, sizin oylarınızla seçilecekler, pazartesi sabahı çekip gidecekler. Ali Dibocuları seçeceksiniz sonra onlar pazartesi sabahı terk edecekler."