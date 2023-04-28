https://sputniknews.com.tr/20230428/msb-hafif-silah-atesiyle-taciz-edilen-ucagimiz-da-dahil-olmak-uzere-iki-ucagimiz-sudandan-ayrildi-1070341975.html

MSB: Hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki uçağımız Sudan'dan ayrıldı

MSB: Hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki uçağımız Sudan'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçakların emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T23:37+0300

2023-04-28T23:37+0300

2023-04-28T23:45+0300

türkiye

sudan

milli savunma bakanlığı (msb)

uçak

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" bilgisine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-akar-sudanda-ucakta-olusan-hasari-ekibimiz-inceliyor-1070324524.html

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sudan, milli savunma bakanlığı (msb), uçak