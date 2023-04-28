https://sputniknews.com.tr/20230428/msb-hafif-silah-atesiyle-taciz-edilen-ucagimiz-da-dahil-olmak-uzere-iki-ucagimiz-sudandan-ayrildi-1070341975.html
MSB: Hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki uçağımız Sudan'dan ayrıldı
MSB: Hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki uçağımız Sudan'dan ayrıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçakların emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T23:37+0300
2023-04-28T23:37+0300
2023-04-28T23:45+0300
türkiye
sudan
milli savunma bakanlığı (msb)
uçak
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-akar-sudanda-ucakta-olusan-hasari-ekibimiz-inceliyor-1070324524.html
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sudan, milli savunma bakanlığı (msb), uçak
sudan, milli savunma bakanlığı (msb), uçak
MSB: Hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki uçağımız Sudan'dan ayrıldı
23:37 28.04.2023 (güncellendi: 23:45 28.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Türk vatandaşlarını tahliye için giden uçakların emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı tahliye için giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere iki C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı" bilgisine yer verildi.