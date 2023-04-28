https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-akar-sudanda-ucakta-olusan-hasari-ekibimiz-inceliyor-1070324524.html
Bakan Akar: Sudan'da uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor
Bakan Akar: Sudan'da uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının askeri uçaklarla tahliyesine ilişkin, "Wadi Sayidna Havaalanı'na ikinci... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T16:29+0300
2023-04-28T16:29+0300
2023-04-28T16:31+0300
türkiye
sudan
milli savunma bakanlığı (msb)
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Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türkiye vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz" açıklamalarında bulundu.Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak" diye konuştu.Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak" dedi.
türkiye
sudan
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feedback.tr@sputniknews.com
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sudan, milli savunma bakanlığı (msb)
sudan, milli savunma bakanlığı (msb)
Bakan Akar: Sudan'da uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor
16:29 28.04.2023 (güncellendi: 16:31 28.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının askeri uçaklarla tahliyesine ilişkin, "Wadi Sayidna Havaalanı'na ikinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor." dedi.
Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türkiye vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz" açıklamalarında bulundu.
Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak" diye konuştu.
Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak" dedi.