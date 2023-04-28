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Kontrollü yıkılmak istenen bina çöktü: Yanındaki binada hasar oluştu
Kontrollü yıkılmak istenen bina çöktü: Yanındaki binada hasar oluştu
Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmasına karar verilen bina yıkım sırasında çöktü. Yaralı veya ölen olmazken yanında bulunan binanın duvarları çökme sırasında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T15:49+0300
2023-04-28T15:49+0300
türkiye
istanbul
avcılar
kentsel dönüşüm
çökme
bina
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Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmasına karar verilen 5 katlı apartmanın yıkımı yapıldığı sırada bina kendiliğinden çöktü. Yıkım çalışması sırasında kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Binanın çökmesiyle birlikte yan apartmanın duvarları ile bir işyeri hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bir panik yaşanırken, çökme sırasında binadan çıkan toz güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın temeli ekipler tarafından kontrol edilirken, binada herhangi bir risk bulunmadığı öğrenildi.'Çökme sırasında duvarlar patlıyor'Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini kadın, “Yıkım sırasında bana ilacını falan al hemen çık dediler. Girdim, sonra kızıma gittim iki saat sonra telefon geldi. Evinizin yatak odası yıkıldı dediler. Bütün gardıroplar parça parça olmuş. 4 günde yıkılacakken 1 günde aşağıya iniyor, çökme sırasında duvarlar patlıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/kiliste-bir-bina-coktu-1069681044.html
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istanbul, avcılar, kentsel dönüşüm, çökme, bina
istanbul, avcılar, kentsel dönüşüm, çökme, bina

Kontrollü yıkılmak istenen bina çöktü: Yanındaki binada hasar oluştu

15:49 28.04.2023
© İHAKentsel dönüşüme giren bina yıkım sırasında çökünce yanındaki binanın duvarları zarar gördü
Kentsel dönüşüme giren bina yıkım sırasında çökünce yanındaki binanın duvarları zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© İHA
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Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmasına karar verilen bina yıkım sırasında çöktü. Yaralı veya ölen olmazken yanında bulunan binanın duvarları çökme sırasında hasar gördü.
Kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılmasına karar verilen 5 katlı apartmanın yıkımı yapıldığı sırada bina kendiliğinden çöktü.
Yıkım çalışması sırasında kepçe operatörü ise binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Binanın çökmesiyle birlikte yan apartmanın duvarları ile bir işyeri hasar gördü. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bir panik yaşanırken, çökme sırasında binadan çıkan toz güvenlik kamerasına yansıdı. Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Çöken binanın bitişiğindeki binanın temeli ekipler tarafından kontrol edilirken, binada herhangi bir risk bulunmadığı öğrenildi.

'Çökme sırasında duvarlar patlıyor'

Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini kadın, “Yıkım sırasında bana ilacını falan al hemen çık dediler. Girdim, sonra kızıma gittim iki saat sonra telefon geldi. Evinizin yatak odası yıkıldı dediler. Bütün gardıroplar parça parça olmuş. 4 günde yıkılacakken 1 günde aşağıya iniyor, çökme sırasında duvarlar patlıyor” dedi.
Kilis'te bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
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Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü
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