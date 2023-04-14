https://sputniknews.com.tr/20230414/kiliste-bir-bina-coktu-1069681044.html

Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T16:08+0300

2023-04-14T16:08+0300

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türkiye

kilis

deprem

çökme

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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Kilis Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'ta bulunan bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi. Enkaz çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı da belirtildi.

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