https://sputniknews.com.tr/20230414/kiliste-bir-bina-coktu-1069681044.html
Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü
Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü
Kilis'te ağır hasarlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:08+0300
2023-04-14T16:08+0300
2023-04-14T16:08+0300
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kilis
deprem
çökme
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Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Kilis Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'ta bulunan bir bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi. Enkaz çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı da belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/kocaelinde-istinat-duvari-coktu-4-apartman-tahliye-edildi-1069679083.html
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kilis, deprem, çökme
Kilis'te ağır hasarlı bir bina çöktü
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Ayrıntılar geliyor
Kilis'te ağır hasarlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Kilis Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'ta bulunan bir bina çöktü.
Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.
Enkaz çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı da belirtildi.