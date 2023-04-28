İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:06
113 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230428/izmirdeki-buyuk-site-yangini-7-saatin-ardindan-kontrol-altina-alindi-1070301128.html
İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı
İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı
İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dairelerde soğutma... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T07:25+0300
2023-04-28T07:32+0300
türkiye
izmir
narlıdere
site
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070300971_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_08f85e2fe7f7eda51554a0c081970d65.jpg
Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi’nin 3. blokunda meydana geldi. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230427/izmirde-folkart-sitesinde-yangin-alevlere-mudahale-ediliyor-1070293431.html
türkiye
izmir
narlıdere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070300971_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_c58274eeb924c44deeb68691b5e90ec3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, narlıdere, site, yangın
izmir, narlıdere, site, yangın

İzmir’deki büyük site yangını 7 saatin ardından kontrol altına alındı

07:25 28.04.2023 (güncellendi: 07:32 28.04.2023)
© DHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇİzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dairelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dairelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© DHA / AKIN KÜÇÜKKURT - MUSTAFA İÇ
Abone olTelegram
İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Dairelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün akşam saat 22.00 sıralarında Narlıdere ilçesi, Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloktan oluşan 8 katlı 40 daireli Folkart Sitesi’nin 3. blokunda meydana geldi.
Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığı bildirildi.
İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
TÜRKİYE
İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın
Dün, 23:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала