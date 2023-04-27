https://sputniknews.com.tr/20230427/izmirde-folkart-sitesinde-yangin-alevlere-mudahale-ediliyor-1070293431.html

İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın: Alevlere müdahale ediliyor

İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın: Alevlere müdahale ediliyor

İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T23:00+0300

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izmir

yangın

türkiye

site

narlıdere

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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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türkiye

narlıdere

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izmir, yangın, site, narlıdere