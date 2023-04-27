https://sputniknews.com.tr/20230427/izmirde-folkart-sitesinde-yangin-alevlere-mudahale-ediliyor-1070293431.html
İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın: Alevlere müdahale ediliyor
İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın: Alevlere müdahale ediliyor
İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T23:00+0300
2023-04-27T23:00+0300
2023-04-27T23:06+0300
izmir
yangın
türkiye
site
narlıdere
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İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
izmir
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izmir, yangın, site, narlıdere
izmir, yangın, site, narlıdere
İzmir'de Folkart Sitesi’nde yangın: Alevlere müdahale ediliyor
23:00 27.04.2023 (güncellendi: 23:06 27.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir’in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşların ise canını kurtarmak balkonlardan atladığı öğrenildi. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.