https://sputniknews.com.tr/20230428/ingilterede-130-bin-memur-ve-kamu-sektoru-calisani-greve-gitti-1070339630.html

İngiltere'de 130 bin memur ve kamu sektörü çalışanı greve gitti

İngiltere'de 130 bin memur ve kamu sektörü çalışanı greve gitti

İngiltere'de 130 bin memur ve kamu sektörü çalışanı, ücret artışı, emeklilik ve iş güvencesi konularında hükümetle süregelen anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T22:49+0300

2023-04-28T22:49+0300

2023-04-28T22:49+0300

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Başkent Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara karşısında toplanan ve bu yıl üçüncü kez greve giden Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye kamu çalışanları, adil ücret artışı talebiyle gösteri düzenledi.Ülkede yüzde 10'u geçen enflasyon karşısında hükümetin yüzde 2 ila 3 ücret artışı teklifini reddeden kamu çalışanları, yüzde 10 maaş artışı, daha makul emekli maaşı ve iş güvencesi çağrısında bulundu.Kamu çalışanlarının gösterisine, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili John McDonnell da destek verdi.Ülkenin altıncı en büyük sendikası olan PCS, devlet ve kamu personelinin yanı sıra devlet sözleşmeli özel sektör çalışanlarını temsil ediyor.İngiltere'de binlerce kamu çalışanı, Kasım 2022'de de maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı almıştı. ​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20230407/dukalik-emlak-imparatorlugunun-12-milyar-sterlinlik-kri-halka-degil-elizabeth-ile-charlesa-gitti-1069340973.html

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