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Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T08:51+0300
2023-04-28T08:51+0300
2023-04-28T08:51+0300
türkiye
hatay
deprem
samandağ
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
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hatay, deprem, samandağ, türkiye
hatay, deprem, samandağ, türkiye
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.