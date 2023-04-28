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https://sputniknews.com.tr/20230428/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1070302774.html
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
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hatay, deprem, samandağ, türkiye

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

08:51 28.04.2023
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
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