https://sputniknews.com.tr/20230428/hatayda-41-buyuklugunde-deprem-1070302774.html

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T08:51+0300

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türkiye

hatay

deprem

samandağ

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.

türkiye

hatay

samandağ

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hatay, deprem, samandağ, türkiye