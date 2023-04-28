https://sputniknews.com.tr/20230428/fadil-akgunduze-2-bin-504-yil-hapis-cezasi-1070324678.html

Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T16:32+0300

2023-04-28T16:32+0300

2023-04-28T17:03+0300

türkiye

fadıl akgündüz (jet fadıl)

hapis cezası

istanbul

dolandırıcılık

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Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanık Akgündüz, Maldivler Projesi ile ilgili toplanan paranın yaklaşık 27 milyon lirasının iade edildiğini dile getirmişti.Dava konusunun hukuki ihtilaf olduğunu öne süren sanık Akgündüz, bu süreci tamamlayarak müştekilerin mağduriyetlerini gidereceğini kaydetmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianame bu davayla birleştirilmişti. Birleşen dosyalarla birlikte davadaki sanık sayısı 10'a, mağdur sayısı da 614'e çıkmıştı.Davanın 27 Ocak'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fadıl Akgündüz'ün "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1842 yıldan 6 bin 140 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Sanıklardan Mehmet Salih Obut'un aynı suçtan 1803 yıldan 6 bin 10 yıla kadar hapsi istenilen mütalaada, sanıklardan Avniye Obut ile İbrahim Obut için 1800'er yıldan 6 biner yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Mahkeme, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un, talep edilen cezaların üst sınırı ve kaçma şüphelerini göz önünde bulundurarak tutuklanmalarına karar vermiş, Avniye Obut ve İbrahim Obut hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

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fadıl akgündüz (jet fadıl), hapis cezası, istanbul, dolandırıcılık