https://sputniknews.com.tr/20230428/eski-sevgilisini-sokak-ortasinda-darp-etti-cevredekiler-de-izledi-1070313344.html
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti, çevredekiler de izledi
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti, çevredekiler de izledi
Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılaşan şahıs eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:57+0300
2023-04-28T12:57+0300
2023-04-28T12:57+0300
yaşam
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istanbul
pendik
sevgili
darp
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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti.Genç kız kendisini korumak istese de başarılı olamadı. Darp esnasında etrafta bulunanlar ise yaşananlara kayıtsız kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/sanliurfada-iki-saglik-calisani-darp-edildi-1070136563.html
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türkiye, istanbul, pendik, sevgili, darp
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti, çevredekiler de izledi
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Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılaşan şahıs eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti.
Genç kız kendisini korumak istese de başarılı olamadı. Darp esnasında etrafta bulunanlar ise yaşananlara kayıtsız kaldı.