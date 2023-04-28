https://sputniknews.com.tr/20230428/eski-sevgilisini-sokak-ortasinda-darp-etti-cevredekiler-de-izledi-1070313344.html

Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti, çevredekiler de izledi

Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti, çevredekiler de izledi

Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılaşan şahıs eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T12:57+0300

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yaşam

türkiye

istanbul

pendik

sevgili

darp

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti.Genç kız kendisini korumak istese de başarılı olamadı. Darp esnasında etrafta bulunanlar ise yaşananlara kayıtsız kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230425/sanliurfada-iki-saglik-calisani-darp-edildi-1070136563.html

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