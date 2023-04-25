https://sputniknews.com.tr/20230425/sanliurfada-iki-saglik-calisani-darp-edildi-1070136563.html

Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darp edildi

Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darp edildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı 3 kişi tarafından darp edildi. Saldırının failleri gözaltına alındı 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T00:40+0300

2023-04-25T00:40+0300

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sağlık çalışanı

türkiye

darp

şanlıurfa

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Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

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şanlıurfa

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sağlık çalışanı, darp, şanlıurfa