https://sputniknews.com.tr/20230425/sanliurfada-iki-saglik-calisani-darp-edildi-1070136563.html
Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darp edildi
Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darp edildi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı 3 kişi tarafından darp edildi. Saldırının failleri gözaltına alındı 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T00:40+0300
2023-04-25T00:40+0300
2023-04-25T00:40+0300
sağlık çalışanı
türkiye
darp
şanlıurfa
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Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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sağlık çalışanı, darp, şanlıurfa
sağlık çalışanı, darp, şanlıurfa
Şanlıurfa’da iki sağlık çalışanı darp edildi
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanı 3 kişi tarafından darp edildi. Saldırının failleri gözaltına alındı
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.
Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda darbedilerek yaralanan sağlık çalışanları tedaviye alındı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."