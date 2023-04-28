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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/erdogan-dun-ulkemizin-60-yillik-bir-hayalini-daha-gercege-donusturmenin-gururunu-yasadik-1070303344.html
Erdoğan: Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık
Erdoğan: Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık" dedi ve sürecin neden 60 yıl sürdüğünü açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T09:49+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sevgili genç kardeşim" diyerek bir mesaj yayımladı.Erdoğan "Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı. Peki neden 60 yıl?" diye sordu.Erdoğan 60 yıllık süreci şu sözlerle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230427/enerji-bakani-akkuyu-rusya-ve-turkiye-arasindaki-isbirliginin-en-guzel-orneklerinden-1070277864.html
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recep tayyip erdoğan, akkuyu, cumhurbaşkanı, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer
recep tayyip erdoğan, akkuyu, cumhurbaşkanı, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), nükleer

Erdoğan: Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık

09:49 28.04.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık" dedi ve sürecin neden 60 yıl sürdüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Sevgili genç kardeşim" diyerek bir mesaj yayımladı.
Erdoğan "Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı. Peki neden 60 yıl?" diye sordu.
Erdoğan 60 yıllık süreci şu sözlerle anlattı:
"Bunun hikâyesini anlatayım sizlere Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı. 70’li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı. Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı. Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi. İşte biz 2010 yılında imzaladığımız anlaşma ile bu makûs talihi değiştirdik. Engellemelere ve karalama kampanyalarına rağmen, gelişmiş ülkelerin yıllardır kullandığı yeşil enerji teknolojisini ülkemize kazandırdık. Akkuyu NGS tam kapasite çalıştığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10’unu karşılayacak, nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağımızın da yetişmesine vesile olacak. Nükleer santralimizin en büyük faydasını inşallah sizler göreceksiniz. Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar sizin için çalışmaya devam edeceğiz."
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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