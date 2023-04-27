https://sputniknews.com.tr/20230427/enerji-bakani-akkuyu-rusya-ve-turkiye-arasindaki-isbirliginin-en-guzel-orneklerinden-1070277864.html
Enerji Bakanı: Akkuyu, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en güzel örneklerinden
Enerji Bakanı: Akkuyu, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en güzel örneklerinden
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya ve Türkiye arasındaki uzun... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T17:10+0300
2023-04-27T17:10+0300
2023-04-27T17:15+0300
türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
rusya enerji bakanlığı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
rusya
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Sputnik'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya ve Türkiye arasında özellikle de liderler seviyesinde, uzun yıllara dayalı işbirliği anlayışının en güzel örneklerinden birisi de bu proje" dedi.25 milyar dolarlık projenin Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Burada çalışacak mühendisler başta olmak üzere birçoğu Rusya'da eğitim alıp geldiler. Burada kullanılacak bazı malzemelerin tedariki başta Rusya olmak üzere buradan da malzeme temini sağlandı" dedi.Bakan Dönmez, projenin Türkiye'de nükleer güç gelişimine katkı sağladığının da altını çizdi.
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya enerji bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya enerji bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, rusya
Enerji Bakanı: Akkuyu, Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en güzel örneklerinden
17:10 27.04.2023 (güncellendi: 17:15 27.04.2023) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya ve Türkiye arasındaki uzun süreli işbirliğinin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.
Sputnik'e konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rusya ve Türkiye arasında özellikle de liderler seviyesinde, uzun yıllara dayalı işbirliği anlayışının en güzel örneklerinden birisi de bu proje" dedi.
25 milyar dolarlık projenin Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Burada çalışacak mühendisler başta olmak üzere birçoğu Rusya'da eğitim alıp geldiler. Burada kullanılacak bazı malzemelerin tedariki başta Rusya olmak üzere buradan da malzeme temini sağlandı" dedi.
Bakan Dönmez, projenin Türkiye'de nükleer güç gelişimine katkı sağladığının da altını çizdi.