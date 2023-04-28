https://sputniknews.com.tr/20230428/emek-ve-ozgurluk-ittifaki-cumhurbaskanligi-secimlerinde-kilicdaroglunu-destekleyecegiz--1070314949.html
Emek ve Özgürlük İttifakı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz
Emek ve Özgürlük İttifakı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz
Emek ve Özgürlük İttifakı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığında destekleyeceklerini açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T13:34+0300
2023-04-28T13:34+0300
2023-04-28T13:34+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
emek ve özgürlük ittifakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hdp
türkiye işçi partisi (tip)
cumhurbaşkanlığı
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Emek ve Özgürlük İttifakı bir açıklama yayımladı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.Açıklamada şu noktalara değinildi:İttifakın yaptığı açıklamada "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/erdogan---kilicdaroglu-hattinda-istanbul-meydan-savasi-7-mayista-her-ikisi-de-meydanlarda-olacak-1070301387.html
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kemal kılıçdaroğlu, emek ve özgürlük ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, türkiye işçi partisi (tip), cumhurbaşkanlığı
kemal kılıçdaroğlu, emek ve özgürlük ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, türkiye işçi partisi (tip), cumhurbaşkanlığı
Emek ve Özgürlük İttifakı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz
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Emek ve Özgürlük İttifakı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığında destekleyeceklerini açıkladı.
Emek ve Özgürlük İttifakı bir açıklama yayımladı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.
Açıklamada şu noktalara değinildi:
"Türkiye; siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin bir arada yaşandığı çoklu kriz şartları altında tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlemektedir. Türkiye halkları bu çoklu krizin zorlukları, siyasi baskılar ve her türlü eşitsiz propaganda koşullarına rağmen geleceğini kurtarma mücadelesini 14 Mayıs sandıklarında bir kez daha başarıya ulaştırmaya odaklanmıştır."
İttifakın yaptığı açıklamada "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine de yer verildi.