https://sputniknews.com.tr/20230428/emek-ve-ozgurluk-ittifaki-cumhurbaskanligi-secimlerinde-kilicdaroglunu-destekleyecegiz--1070314949.html

Emek ve Özgürlük İttifakı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Emek ve Özgürlük İttifakı: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz

Emek ve Özgürlük İttifakı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığında destekleyeceklerini açıkladı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T13:34+0300

2023-04-28T13:34+0300

2023-04-28T13:34+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

emek ve özgürlük ittifakı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hdp

türkiye işçi partisi (tip)

cumhurbaşkanlığı

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Emek ve Özgürlük İttifakı bir açıklama yayımladı ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.Açıklamada şu noktalara değinildi:İttifakın yaptığı açıklamada "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023’te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerine de yer verildi.

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kemal kılıçdaroğlu, emek ve özgürlük ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hdp, türkiye işçi partisi (tip), cumhurbaşkanlığı