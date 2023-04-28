https://sputniknews.com.tr/20230428/erdogan---kilicdaroglu-hattinda-istanbul-meydan-savasi-7-mayista-her-ikisi-de-meydanlarda-olacak-1070301387.html

Erdoğan - Kılıçdaroğlu hattında 'İstanbul meydan savaşı': İkisi de aynı gün meydanlarda olacak

Erdoğan - Kılıçdaroğlu hattında 'İstanbul meydan savaşı': İkisi de aynı gün meydanlarda olacak

Seçime sayılı günler kala iki büyük ittifakın liderlerinin miting takvimleri de netleşti. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T07:37+0300

2023-04-28T07:37+0300

2023-04-28T07:38+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

türkiye

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

miting

istanbul

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Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir gün sonra İzmir’de meydana çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun 30 Nisan’da ittifak ortaklarıyla İzmir’de olduğu saatlerde Erdoğan da Ankara Millet Bahçesi’nde Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşacak.İki büyük ittifak arasındaki asıl büyük restleşme ise, 7 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleşecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitinglerinin aynı güne denk gelmesiyle 11.3 milyon seçmenin yaşadığı İstanbul, seçim yarışının da en renkli görüntülerine sahne olacak. Ancak her iki mitingin aynı gün yapılacak olması, görevlendirilecek polis sayısı, kapatılacak yollar, kurulacak güvenlik alt yapısı gibi başlıklarda sıkıntı yaşanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.Yenikapı ve MaltepeAvrupa yakasındaki Yenikapı Meydanı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Erdoğan’ın öncelikli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarıyla birlikte sahneye çıkacağı adresin ise Anadolu yakasındaki Maltepe Miting Alanı olması planlanıyor.

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seçim, türkiye, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, miting, istanbul