https://sputniknews.com.tr/20230428/erdogan---kilicdaroglu-hattinda-istanbul-meydan-savasi-7-mayista-her-ikisi-de-meydanlarda-olacak-1070301387.html
Erdoğan - Kılıçdaroğlu hattında 'İstanbul meydan savaşı': İkisi de aynı gün meydanlarda olacak
Erdoğan - Kılıçdaroğlu hattında 'İstanbul meydan savaşı': İkisi de aynı gün meydanlarda olacak
Seçime sayılı günler kala iki büyük ittifakın liderlerinin miting takvimleri de netleşti. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T07:37+0300
2023-04-28T07:37+0300
2023-04-28T07:38+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
türkiye
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
miting
istanbul
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Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir gün sonra İzmir’de meydana çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun 30 Nisan’da ittifak ortaklarıyla İzmir’de olduğu saatlerde Erdoğan da Ankara Millet Bahçesi’nde Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşacak.İki büyük ittifak arasındaki asıl büyük restleşme ise, 7 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleşecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitinglerinin aynı güne denk gelmesiyle 11.3 milyon seçmenin yaşadığı İstanbul, seçim yarışının da en renkli görüntülerine sahne olacak. Ancak her iki mitingin aynı gün yapılacak olması, görevlendirilecek polis sayısı, kapatılacak yollar, kurulacak güvenlik alt yapısı gibi başlıklarda sıkıntı yaşanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.Yenikapı ve MaltepeAvrupa yakasındaki Yenikapı Meydanı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Erdoğan’ın öncelikli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarıyla birlikte sahneye çıkacağı adresin ise Anadolu yakasındaki Maltepe Miting Alanı olması planlanıyor.
istanbul
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seçim, türkiye, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, miting, istanbul
seçim, türkiye, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, miting, istanbul
Erdoğan - Kılıçdaroğlu hattında 'İstanbul meydan savaşı': İkisi de aynı gün meydanlarda olacak
07:37 28.04.2023 (güncellendi: 07:38 28.04.2023) Abone ol
Seçime sayılı günler kala iki büyük ittifakın liderlerinin miting takvimleri de netleşti. Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında rahatsızlanmasının ardından bazı programları ertelenirken, bundan sonraki mitinglerin sayısında bir seyreltmeye gidilebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine
göre Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bir gün sonra İzmir’de meydana çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun 30 Nisan’da ittifak ortaklarıyla İzmir’de olduğu saatlerde Erdoğan da Ankara Millet Bahçesi’nde Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşacak.
İki büyük ittifak arasındaki asıl büyük restleşme ise, 7 Mayıs günü İstanbul’da gerçekleşecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun büyük İstanbul mitinglerinin aynı güne denk gelmesiyle 11.3 milyon seçmenin yaşadığı İstanbul, seçim yarışının da en renkli görüntülerine sahne olacak.
Ancak her iki mitingin aynı gün yapılacak olması, görevlendirilecek polis sayısı, kapatılacak yollar, kurulacak güvenlik alt yapısı gibi başlıklarda sıkıntı yaşanabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
Yenikapı ve Maltepe
Avrupa yakasındaki Yenikapı Meydanı ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Erdoğan’ın öncelikli alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor.
Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortaklarıyla birlikte sahneye çıkacağı adresin ise Anadolu yakasındaki Maltepe Miting Alanı olması planlanıyor.