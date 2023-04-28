https://sputniknews.com.tr/20230428/denizbanktan-dolandiricilik-yaptigi-iddia-edilen-sube-mudurune-iliskin-aciklama-1070339033.html

DenizBank'tan 'dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şube müdürü'ne ilişkin açıklama

DenizBank'tan 'dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şube müdürü'ne ilişkin açıklama

DenizBank, 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' yaptığı öne sürülen bankanın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil E. hakkında, bankanın yönlendirmesine rağmen... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T22:49+0300

2023-04-28T22:49+0300

2023-04-28T22:49+0300

türkiye

denizbank

dolandırıcılık

banka

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DenizBank'tan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da bankaya ulaşan ilk şikayet üzerine teftiş kurulunca Seçil E. hakkında inceleme başlatıldığı, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, söz konusu kişiye ulaşılamaması dolayısıyla DenizBank tarafından Seçil E. için yurt dışına çıkma yasağı talep edildiği, düzenleyici ve denetleyici kurumun da bilgilendirildiği anlatıldı.Teftiş kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Seçil E'nin tutuklanmasından önce iddia sahiplerinin 18 kişiden oluşan önemli bir bölümünün ifadelerine başvurulduğu belirtilen açıklamada, "10 Nisan'da ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş ve Seçil E, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuyla aynı gece gözaltına alınmış, akabinde tutuklanmıştır." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, bu süreçte iddia sahiplerinin veya vekillerinin, basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler üzerine kamuoyuna açıklama yapılması kararı alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:'Bizi takiben başvuran sayısı sadece 3'tür'Açıklamada, bu hususlara ilave olarak son birkaç gündür basın yayın organlarında yer alan ve gerçeğe dayanmayan iddialara cevaben, kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için bazı hususları paylaşma zarureti doğduğu bildirildi.Tüm bankaların teftiş kurullarının iletilen her şikayette, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunluluk gereği gerekli incelemeyi başlattığı anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:'Sistem tamamen bankamız ve şubelerimiz dışında kurulmuş'Levent Büyükdere Şubesi'nin diğer şubelerde de olduğu üzere 20'nin üzerinde kamerayla izlendiği kaydedilen açıklamada, nakit teslimlerine ilişkin banka sistemi tarafından üretilen herhangi bir belgenin bugüne kadar taraflarına sunulmadığı bildirildi.Açıklamada, Seçil E. tarafından hazırladığı iddia edilen belgelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunuldu:'İddia sahipleri bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgiye sahip'Açıklamada, iddia sahibi kişilerin tamamının, bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığına yönelik yeterli bilgi ve donanıma sahip nitelikli yatırımcılar olduğuna işaret edilerek, bu kişilerin bankanın yatırım ürünlerini yakinen bildiği, varlıklarını şubelerin yanı sıra internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve kendilerine düzenli olarak iletilen varlık ekstreleri üzerinden takip edebildiği aktarıldı.Yatırımcıların, her türlü fonun da içinde olduğu tüm yatırım ürünlerini e-Devlet veya Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden, dünyanın her yerinden sorgulayabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Seçil E. 'sahtecilik' ve 'dolandırıcılık'tan tutuklanmıştıDenizBank'ın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil E'nin, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü Seçil E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-terim-musteki-sifatiyla-savciliga-ifade-verdi-1070295260.html

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denizbank, dolandırıcılık, banka