https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-terim-musteki-sifatiyla-savciliga-ifade-verdi-1070295260.html

Fatih Terim, 'müşteki' sıfatıyla savcılığa ifade verdi

Fatih Terim, 'müşteki' sıfatıyla savcılığa ifade verdi

eknik direktör Fatih Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T00:02+0300

2023-04-28T00:02+0300

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türkiye

fatih terim

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

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İstanbul'da bir banka şube müdürünün, Fatih Terim ve bir iş insanının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi bankanın özel fonu aracılığıyla dolandırdığı yönünde yapılan şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Savcılığın talimatıyla ikametinde gözaltına alınan banka şube müdürü S.E, çıkarıldığı hakimlikçe "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.Gizli olarak yürütülen soruşturma sürerken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bir süre önce savcılığa müşteki sıfatıyla ifade verdi.Teknik direktör Fatih Terim'in ise bugün İstanbul Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığında müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu.Soruşturma kapsamında diğer müştekilerin ifadelerinin de alınması bekleniyor.

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fatih terim, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı