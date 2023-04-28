https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-soylu-14-mayis-2023-batinin-siyasi-darbe-girisimidir-1070303612.html
Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir
Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir
İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi, 14 Mayıs 2023 de, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T10:00+0300
2023-04-28T10:00+0300
2023-04-28T10:00+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
15 temmuz
darbe
seçim
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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum, 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmenin hazırlıklarıdır.
https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-erbakan-ataturk-yasasaydi-yeniden-refah-partili-olurdu-1070303249.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, 15 temmuz, darbe, seçim
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, 15 temmuz, darbe, seçim
Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir
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İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi, 14 Mayıs 2023 de, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti
15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum, 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmenin hazırlıklarıdır.