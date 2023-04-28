https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-soylu-14-mayis-2023-batinin-siyasi-darbe-girisimidir-1070303612.html

Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir

Bakan Soylu: 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir

İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi, 14 Mayıs 2023 de, Batı'nın siyasi darbe girişimidir" dedi. 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T10:00+0300

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2023-04-28T10:00+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

15 temmuz

darbe

seçim

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İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum, 14 Mayıs da siyasi darbe girişimidir. 14 Mayıs 2023, Batı'nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye'yi tasfiye etmenin hazırlıklarıdır.

https://sputniknews.com.tr/20230428/fatih-erbakan-ataturk-yasasaydi-yeniden-refah-partili-olurdu-1070303249.html

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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, 15 temmuz, darbe, seçim