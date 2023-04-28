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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-nebatiden-kilicdaroglunun-sehit-ailelerine-otvsiz-arac-vaadine-iliskin-aciklama-1070341279.html
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine ilişkin açıklama
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T23:21+0300
2023-04-28T23:21+0300
2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
seçim
şehit
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/bakan-nebati-enflasyonu-dusurmeye-basladik-kalici-olarak-tek-haneye-indirecegiz-1070305495.html
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nureddin nebati, seçim, şehit, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati, seçim, şehit, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine ilişkin açıklama

23:21 28.04.2023
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'nda yaptıkları değişiklikle şehit eşi veya çocuklarının, eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise şehidin anne veya babasının ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü konuşmasında, "şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacaklarına dair verdiği sözü" değerlendirdi.
Bakan Nebati, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sayın Kılıçdaroğlu; Bugünkü konuşmanızda şehit ailelerine ÖTV'siz araç alabileceklerine ilişkin düzenleme yapacağınıza dair söz vermişsiniz. 'Vergi benim işim' diyorsunuz lakin vergi mevzuatından haberiniz yok. 2016 yılında ÖTV Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Sizin aklınıza yeni gelen fikirleri, bizler yıllar önce yasalaştırarak yürürlüğe koyduk. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi'ni kuracağınızı ifade etmiştiniz. Benden size naçizane bir öneri; sürekli önünde poz verdiğiniz kitaplığınıza bir de vergi kanunları kitabı almanız olacaktır."
Nebati, Kanun'un ilgili maddesini içeren linki de paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
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