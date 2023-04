Bakan Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık kalıcı olarak tek haneye indireceğiz

"Ülkemizin her alanda elde ettiği büyük kazanımlarda sizlerin bu yakın iş birliğinin büyük bir katkısı vardır. Aynı şekilde bugün burada her biri istisnai birikimlere sahip fikirler ve öneriler yarınlarımıza yön vererek etkin politikaların şekillendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor. Her ülkenin kendi ekonomik koşullarına göre farklı politika setlerini devreye aldığı süreçte bizler yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye ekonomi modelimizi devreye aldık. Krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında yüzde 5.6 büyüyen ekonomimiz bu modelin ne kadar da güçlü olduğunu gösteriyor. G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardık. 11 ilimizi doğrudan 85 milyon nüfusumuzu da dolaylı bir şekilde etkileyen deprem felaketine rağmen 2023 yılında da ekonomik aktiviteye öncü göstergelere baktığımızda büyümenin devam ettiğini görebiliyoruz."