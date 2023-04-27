https://sputniknews.com.tr/20230427/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1070264477.html
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yüzde 8.5 olan politika faizini sabit tuttu. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:00+0300
2023-04-27T14:03+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
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türkiye
ekonomi
tcmb
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 8.50'de bıraktı.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, türkiye, ekonomi, tcmb
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, türkiye, ekonomi, tcmb
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00 27.04.2023 (güncellendi: 14:03 27.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Merkez Bankası yüzde 8.5 olan politika faizini sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 8.50'de bıraktı.