https://sputniknews.com.tr/20230428/aksener-kurban-bayrami-oncesi-biz-kazanacagiz-ve-15-bin-lirayi-hesaplarinizda-bulacaksiniz-1070327564.html

Akşener: Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız

Akşener: Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız

Pendik'te partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılış töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T17:57+0300

2023-04-28T17:57+0300

2023-04-28T17:57+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

seçim

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- Seçim vaatlerine de kısaca değinen Akşener, "Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tahinini 1 ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız" dedi.Akşener'in konuşmasından detaylar şöyle: "Sayın Bekir Bozdağ'ın dediğine göre ayın 14'ünde burada bize oy verenler, İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek kişiler kazanırsa FETÖ kazanmış olacakmış. Ben 8 sene o Meclis'i yönettim senin kadar cıvık FETÖ övücüsü kimseyi görmedim. Binali Yıldırım da 14 Mayıs seçiminin, bir işgalci güçle ki bu biz oluyoruz, istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy veren vatandaşlarını sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktırSüleyman Soylu'ya tepki - Arkadaş, erkek erkeğe evliliğe takmış. Bu ülkede erkek erkeğe evlilik mi var. Bunu isteyen mi var?

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meral akşener, seçim