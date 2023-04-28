https://sputniknews.com.tr/20230428/akit-medya-grubunun-bulundugu-binada-cikan-yangin-devam-ediyor-1070301693.html
Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor
Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor
Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T07:59+0300
2023-04-28T07:59+0300
2023-04-28T07:59+0300
türkiye
yeni akit
akit
yeni akit gazetesi
akit gazetesi
yangın
yangın söndürme
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070301538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d275c05b0c944942b10ca6a425aee5c9.jpg
Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi.Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi.Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbulda-yeni-akit-gazetesinin-de-bulundugu-binada-yangin-cikti-1070286323.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070301538_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9da87cb6a795f157df8f62fbafd52253.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yeni akit, akit, yeni akit gazetesi, akit gazetesi, yangın, yangın söndürme, türkiye, istanbul
yeni akit, akit, yeni akit gazetesi, akit gazetesi, yangın, yangın söndürme, türkiye, istanbul
Akit Medya Grubu’nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor
Abone ol
Küçükçekmece'de Akit Medya Grubu'nun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi.
Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.