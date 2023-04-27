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İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı
İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı
Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T20:14+0300
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yangın
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Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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yeni akit, yeni akit gazetesi, yangın
yeni akit, yeni akit gazetesi, yangın

İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı

20:14 27.04.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-AW879356İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı
İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-AW879356
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Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam ettiği yangın, dron ile havadan görüntülendi.
Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-AW879356İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı
İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR-AW879356
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