https://sputniknews.com.tr/20230427/istanbulda-yeni-akit-gazetesinin-de-bulundugu-binada-yangin-cikti-1070286323.html

İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı

İstanbul'da Yeni Akit Gazetesi’nin de bulunduğu binada yangın çıktı

Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada çıkan yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasına devam... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T20:14+0300

2023-04-27T20:14+0300

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türkiye

yeni akit

yeni akit gazetesi

yangın

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Yangın Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri tutuştu. Bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın nedeniyle binanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangının büyüklüğü dron ile çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

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yeni akit, yeni akit gazetesi, yangın