https://sputniknews.com.tr/20230428/abde-ukraynadan-tarim-urunu-ithalatina-getirilen-yasagin-kaldirilmasi-konusunda-anlasma-saglandi-1070337891.html
AB’de Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı
AB’de Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda 5 ülkeyle anlaşmaya varıldığını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T22:05+0300
2023-04-28T22:05+0300
2023-04-28T22:05+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
tahıl
tarım ürünü
ithalat
yasak
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB komisyonunun birliğin 5 ülkesiyle Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Dombrovskis, “Komisyon, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünleri konusunda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ile anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.Dombrovskis'e göre, Kiev makamlarıyla mutabık kalınarak varılan anlaşma şu başlıklardan oluşuyor:Geçen hafta Polonya, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230428/zelenskiyden-abye-ukraynadan-urun-ithalatinin-yasaklanmasi-sorununu-cozme-cagrisi-1070337598.html
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avrupa birliği, ukrayna, tahıl, tarım ürünü, ithalat, yasak
avrupa birliği, ukrayna, tahıl, tarım ürünü, ithalat, yasak
AB’de Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı
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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda 5 ülkeyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB komisyonunun birliğin 5 ülkesiyle Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Dombrovskis, “Komisyon, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünleri konusunda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ile anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.
Dombrovskis'e göre, Kiev makamlarıyla mutabık kalınarak varılan anlaşma şu başlıklardan oluşuyor:
Varşova, Bratislava, Sofya ve Budapeşte'nin uyguladığı tek taraflı kısıtlamaların kaldırılması;
4 ürün için istisnai önlemler: Buğday, mısır, kolza tohumu ve ayçiçeği tohumları;
5 ülkeden etkilenen çiftçiler için 100 milyon euroluk bir yardım paketi
Geçen hafta Polonya, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.