https://sputniknews.com.tr/20230428/abde-ukraynadan-tarim-urunu-ithalatina-getirilen-yasagin-kaldirilmasi-konusunda-anlasma-saglandi-1070337891.html

AB’de Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı

AB’de Ukrayna'dan tarım ürünü ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşma sağlandı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda 5 ülkeyle anlaşmaya varıldığını... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T22:05+0300

2023-04-28T22:05+0300

2023-04-28T22:05+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

ukrayna

tahıl

tarım ürünü

ithalat

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070159966_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e96f6231c06b3ecf195a852dbeb2ad34.jpg

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB komisyonunun birliğin 5 ülkesiyle Ukrayna'dan tarım ürünleri ithalatına getirilen yasağın kaldırılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.Dombrovskis, “Komisyon, Ukrayna'dan ithal edilen tarım ve gıda ürünleri konusunda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya ile anlaşmaya vardı” ifadelerini kullandı.Dombrovskis'e göre, Kiev makamlarıyla mutabık kalınarak varılan anlaşma şu başlıklardan oluşuyor:Geçen hafta Polonya, Macaristan, Slovakya ve Bulgaristan fiyatlardaki düşüşün yerel çiftçilerin protestolarını tetiklemesinin ardından Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını askıya aldıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230428/zelenskiyden-abye-ukraynadan-urun-ithalatinin-yasaklanmasi-sorununu-cozme-cagrisi-1070337598.html

avrupa birliği

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ukrayna, tahıl, tarım ürünü, ithalat, yasak