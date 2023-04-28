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ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel
ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olan Nikki Haley, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın beş yıl içinde ölmesinin muhtemel olduğunu ve gelecek yıl yeniden... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T22:40+0300
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dünya
abd
joe biden
seçim
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ABD'de önümüzdeki yıl düzenlenecek olan başkanlık seçimler için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yeniden aday olan mevcut Başkan Joe Biden'ın sağlığına dair yorum yaptı.Fox News'e konuşan Haley, "2024'te tekrar aday olacağını açıkladı ve bence hepimiz çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Joe Biden'a oy verirseniz başkan olarak aslında Harris'e güvenmiş olursunuz, çünkü onun 86 yaşına kadar yaşayabilmesi bence mümkün bir şey değil" dedi.Biden, bu hafta 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayınladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyurarak "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine 'başladığı işi bitirmek' için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kaygılar ikinci dönemde görevi sürdürüp sürdüremeyeceğine dair şüphelere neden oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/joe-bidena-halk-destegi-yuzde-39a-geriledi-1070225371.html
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abd, joe biden, seçim, aday, nikki haley
abd, joe biden, seçim, aday, nikki haley

ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel

22:40 28.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig / ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Seth Wenig /
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olan Nikki Haley, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın beş yıl içinde ölmesinin muhtemel olduğunu ve gelecek yıl yeniden seçilmesi halinde destekçilerinin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e güvenmek zorunda kalacağını söyledi.
ABD'de önümüzdeki yıl düzenlenecek olan başkanlık seçimler için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yeniden aday olan mevcut Başkan Joe Biden'ın sağlığına dair yorum yaptı.
Fox News'e konuşan Haley, "2024'te tekrar aday olacağını açıkladı ve bence hepimiz çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Joe Biden'a oy verirseniz başkan olarak aslında Harris'e güvenmiş olursunuz, çünkü onun 86 yaşına kadar yaşayabilmesi bence mümkün bir şey değil" dedi.
Biden, bu hafta 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayınladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyurarak "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.
Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine 'başladığı işi bitirmek' için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.
Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kaygılar ikinci dönemde görevi sürdürüp sürdüremeyeceğine dair şüphelere neden oluyor.
2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını resmen açıklayan ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 39'a geriledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
MULTİMEDYA
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