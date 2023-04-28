https://sputniknews.com.tr/20230428/abdde-baskan-adayi-nikki-haley-bidenin-bes-yil-icinde-olmesi-muhtemel-1070338779.html

ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel

ABD'de başkan adayı Nikki Haley: Biden'ın beş yıl içinde ölmesi muhtemel

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı olan Nikki Haley, 80 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın beş yıl içinde ölmesinin muhtemel olduğunu ve gelecek yıl yeniden... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T22:40+0300

2023-04-28T22:40+0300

2023-04-28T22:40+0300

dünya

abd

joe biden

seçim

aday

nikki haley

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102815/48/1028154867_0:377:4381:2841_1920x0_80_0_0_584785fc39a7bad779f7893050c9bc7f.jpg

ABD'de önümüzdeki yıl düzenlenecek olan başkanlık seçimler için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan ülkenin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yeniden aday olan mevcut Başkan Joe Biden'ın sağlığına dair yorum yaptı.Fox News'e konuşan Haley, "2024'te tekrar aday olacağını açıkladı ve bence hepimiz çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki Joe Biden'a oy verirseniz başkan olarak aslında Harris'e güvenmiş olursunuz, çünkü onun 86 yaşına kadar yaşayabilmesi bence mümkün bir şey değil" dedi.Biden, bu hafta 2019'daki adaylık açıklamasının yıl dönümünde yayınladığı 3 dakikalık video mesaj ile duyurarak "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum" ifadesini kullanmıştı.Biden Amerikan halkından, yaşına ilişkin endişeleri bir kenara bırakarak kendisine 'başladığı işi bitirmek' için daha fazla zaman tanımalarını istemişti.Biden'ın sağlık durumuna ilişkin kaygılar ikinci dönemde görevi sürdürüp sürdüremeyeceğine dair şüphelere neden oluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230427/joe-bidena-halk-destegi-yuzde-39a-geriledi-1070225371.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, seçim, aday, nikki haley