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09:00
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AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
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12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
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16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
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17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
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3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
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08:00
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SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
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12:30
5 dk
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14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
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16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
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17:00
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AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
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