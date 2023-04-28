ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230428/abd-ordusuna-ait-2-helikopter-alaskada-carpisti-3-asker-oldu-1070308806.html
ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü
ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü
ABD ordusuna ait 2 helikopterin Alaska'da eğitim uçuşundan dönerken çarpışması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T11:49+0300
2023-04-28T11:51+0300
dünya
abd
abd
alaska
askeri helikopter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103853/71/1038537199_18:0:980:541_1920x0_80_0_0_2d096a1f624f17220ed168a91fbe597a.jpg
Ordudan yapılan açıklamada, eğitimden döndükleri esnada çarpışarak düşen, Fairbanks şehri yakınlarındaki Fort Wainwright'taki 25. Havacılık Alayı'na ait "AH-64 Apache" tipi helikopterlerden her birinde, kaza anında 2 kişi bulunduğu bildirildi.Açıklamada, Alaska'nın Healy bölgesinde meydana gelen kazada 2 askerin olay yerinde, bir diğer askerin hastaneye götürülürken öldüğü, yaralanan askerin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.Ölen askerlerin isimlerinin yakınlarına haber verilene kadar kamuoyuna açıklanmayacağı, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.Bu, bu yıl Alaska'da askeri helikopterlerin karıştığı ikinci kaza oldu.Şubat ayında "Apaçi" tipi helikopterin Talkeetna'dan kalktıktan hemen sonra düşmesi sonucu 2 asker yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kentuckyde-abd-ordusuna-ait-iki-helikopter-dustu-1068938189.html
abd
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103853/71/1038537199_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_709686c1a9ae2e2864b88abe2a7e404b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, alaska, askeri helikopter
abd, abd, alaska, askeri helikopter

ABD ordusuna ait 2 helikopter Alaska'da çarpıştı, 3 asker öldü

11:49 28.04.2023 (güncellendi: 11:51 28.04.2023)
© U.S. Navy/Dominique Pineiro / ABD'de helikopter kazası: 2 pilot hayatını kaybetti
ABD'de helikopter kazası: 2 pilot hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© U.S. Navy/Dominique Pineiro /
Abone olTelegram
ABD ordusuna ait 2 helikopterin Alaska'da eğitim uçuşundan dönerken çarpışması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Ordudan yapılan açıklamada, eğitimden döndükleri esnada çarpışarak düşen, Fairbanks şehri yakınlarındaki Fort Wainwright'taki 25. Havacılık Alayı'na ait "AH-64 Apache" tipi helikopterlerden her birinde, kaza anında 2 kişi bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, Alaska'nın Healy bölgesinde meydana gelen kazada 2 askerin olay yerinde, bir diğer askerin hastaneye götürülürken öldüğü, yaralanan askerin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Ölen askerlerin isimlerinin yakınlarına haber verilene kadar kamuoyuna açıklanmayacağı, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
Bu, bu yıl Alaska'da askeri helikopterlerin karıştığı ikinci kaza oldu.
Şubat ayında "Apaçi" tipi helikopterin Talkeetna'dan kalktıktan hemen sonra düşmesi sonucu 2 asker yaralanmıştı.
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
DÜNYA
ABD ordusuna ait iki helikopter çarpıştı: 9 asker hayatını kaybetti
30 Mart, 10:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала