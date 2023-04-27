https://sputniknews.com.tr/20230427/ukraynali-uzman-soskin-ukrayna-ordusu-karsi-saldiri-baslatabilecek-durumda-degil-1070291834.html
Ukraynalı uzman Soskin: Ukrayna ordusu karşı saldırı başlatabilecek durumda değil
Ukraynalı uzman Soskin: Ukrayna ordusu karşı saldırı başlatabilecek durumda değil
Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırı başlatabilecek durumda olmadığını belirtti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:16+0300
2023-04-27T22:16+0300
2023-04-27T22:16+0300
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur ve çamura rağmen Rus güçlerinin ilerlemeye devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun kritik olduğunu söyledi.Soskin, “Zelenskiy, Ukrayna hükümeti ve parlamentosunun faaliyetlerinin sonuçları tam bir fiyasko. Sadece karşı saldırı ve diğer şeylerden bahsediyorlar, ama gerçek tamamen farklı” dedi.Soskin, Artyomovsk'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zor bir durumda olduğunu, bununla birlikte Rus güçlerinin kademeli olarak ilerlemeye devam ettiğini belirterek, yakında kentin tamamının kontrolünü ele geçirebilecekleri vurgusu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-taarruz-gucleri-artyomovskta-dort-mahalleyi-daha-ele-gecirdi-1070290881.html
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Ukraynalı uzman Soskin: Ukrayna ordusu karşı saldırı başlatabilecek durumda değil
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Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırı başlatabilecek durumda olmadığını belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur ve çamura rağmen Rus güçlerinin ilerlemeye devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Soskin, “Zelenskiy, Ukrayna hükümeti ve parlamentosunun faaliyetlerinin sonuçları tam bir fiyasko. Sadece karşı saldırı ve diğer şeylerden bahsediyorlar, ama gerçek tamamen farklı” dedi.
Soskin, Artyomovsk'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zor bir durumda olduğunu, bununla birlikte Rus güçlerinin kademeli olarak ilerlemeye devam ettiğini belirterek, yakında kentin tamamının kontrolünü ele geçirebilecekleri vurgusu yaptı.