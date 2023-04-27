https://sputniknews.com.tr/20230427/ukraynali-uzman-soskin-ukrayna-ordusu-karsi-saldiri-baslatabilecek-durumda-degil-1070291834.html

Ukraynalı uzman Soskin: Ukrayna ordusu karşı saldırı başlatabilecek durumda değil

Ukraynalı uzman Soskin: Ukrayna ordusu karşı saldırı başlatabilecek durumda değil

Ukraynalı ekonomist Oleg Soskin, Ukrayna ordusunun bir karşı saldırı başlatabilecek durumda olmadığını belirtti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T22:16+0300

2023-04-27T22:16+0300

2023-04-27T22:16+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

artyomovskiy

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, şiddetli yağmur ve çamura rağmen Rus güçlerinin ilerlemeye devam ettiğini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunun kritik olduğunu söyledi.Soskin, “Zelenskiy, Ukrayna hükümeti ve parlamentosunun faaliyetlerinin sonuçları tam bir fiyasko. Sadece karşı saldırı ve diğer şeylerden bahsediyorlar, ama gerçek tamamen farklı” dedi.Soskin, Artyomovsk'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zor bir durumda olduğunu, bununla birlikte Rus güçlerinin kademeli olarak ilerlemeye devam ettiğini belirterek, yakında kentin tamamının kontrolünü ele geçirebilecekleri vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-taarruz-gucleri-artyomovskta-dort-mahalleyi-daha-ele-gecirdi-1070290881.html

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