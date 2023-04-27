https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-taarruz-gucleri-artyomovskta-dort-mahalleyi-daha-ele-gecirdi-1070290881.html

Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi

Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus taarruz güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde dört mahalleyi daha kontrol altına... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T22:00+0300

2023-04-27T22:00+0300

2023-04-27T22:00+0300

ukrayna krizi

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artyomovsk

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Özel askeri harekattaki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı, taarruz birliklerinin Artyomovsk'un kuzeybatı, batı ve güneybatı kesimlerindeki dört mahalleyi ele geçirdiğini bildirdi.Bakanlık, hava indirme birliklerinin taarruz birliklerine destek verdiğini ve düşmanın kentin kuzey ve güney kesimlerindeki ilerleyişini durdurduğunu belirtti.Yujnaya askeri grubunun hava ve topçu unsurlarının Ukrayna ordusunun Stupoçek, Yasov Yar ve Kalinin yerleşimlerindeki mevzilerini imha ettiğini de aktaran bakanlık, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı askerin öldürüldüğünün altını çizdi.Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.Puşilin: Ukrayna ordusunun Marinka'daki tüm mevzileri Rus güçlerinin kontrolündeÖte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC'nin Marinka yerleşiminde bulunan Ukraynalı güçlere ait tüm mevzilerin Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Puşilin, Marinka'daki 59 mahalleden 50'sinin Rus güçlerinin elinde olduğunu, düşmanın tüm mevzilerinin ateş kontrolü altında tutulduğunu kaydetti.Düşman güçlerin direniş göstermeye çalıştığını, bölgeye düzenli bir şekilde yeni rezerv güçler göndererek kentin tamamen özgürleştirilmesini önlemek istediğini söyleyen Puşilin, ancak tüm bu girişimlere rağmen Rusya ordusunun ilerleyişine devam ettiğini vurguladı.Puşilin, Ukrayna ordusunun mutlaka karşı saldırı düzenleyeceğini fakat bunun mayıs başında gerçekleşmesini beklemediğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230427/dhc-lideri-pusilin-rus-gucleri-artyomovskta-ukrayna-ordusunun-son-ikmal-yolunu-kontrole-aldi-1070263455.html

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