Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-taarruz-gucleri-artyomovskta-dort-mahalleyi-daha-ele-gecirdi-1070290881.html
Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi
Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus taarruz güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde dört mahalleyi daha kontrol altına... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:00+0300
2023-04-27T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
artyomovsk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063321671_0:77:3079:1808_1920x0_80_0_0_b9007e0b362419fd2445e4ae846f57db.jpg
Özel askeri harekattaki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı, taarruz birliklerinin Artyomovsk'un kuzeybatı, batı ve güneybatı kesimlerindeki dört mahalleyi ele geçirdiğini bildirdi.Bakanlık, hava indirme birliklerinin taarruz birliklerine destek verdiğini ve düşmanın kentin kuzey ve güney kesimlerindeki ilerleyişini durdurduğunu belirtti.Yujnaya askeri grubunun hava ve topçu unsurlarının Ukrayna ordusunun Stupoçek, Yasov Yar ve Kalinin yerleşimlerindeki mevzilerini imha ettiğini de aktaran bakanlık, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı askerin öldürüldüğünün altını çizdi.Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.Puşilin: Ukrayna ordusunun Marinka'daki tüm mevzileri Rus güçlerinin kontrolündeÖte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC'nin Marinka yerleşiminde bulunan Ukraynalı güçlere ait tüm mevzilerin Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Puşilin, Marinka'daki 59 mahalleden 50'sinin Rus güçlerinin elinde olduğunu, düşmanın tüm mevzilerinin ateş kontrolü altında tutulduğunu kaydetti.Düşman güçlerin direniş göstermeye çalıştığını, bölgeye düzenli bir şekilde yeni rezerv güçler göndererek kentin tamamen özgürleştirilmesini önlemek istediğini söyleyen Puşilin, ancak tüm bu girişimlere rağmen Rusya ordusunun ilerleyişine devam ettiğini vurguladı.Puşilin, Ukrayna ordusunun mutlaka karşı saldırı düzenleyeceğini fakat bunun mayıs başında gerçekleşmesini beklemediğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230427/dhc-lideri-pusilin-rus-gucleri-artyomovskta-ukrayna-ordusunun-son-ikmal-yolunu-kontrole-aldi-1070263455.html
rusya
ukrayna
donetsk
artyomovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063321671_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26a0ccf012e186e3a3bdd0ac65803458.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donetsk, artyomovsk
rusya, ukrayna, donetsk, artyomovsk

Rus taarruz güçleri, Artyomovsk'ta dört mahalleyi daha ele geçirdi

22:00 27.04.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus taarruz güçlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde dört mahalleyi daha kontrol altına aldığını duyurdu.
Özel askeri harekattaki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı, taarruz birliklerinin Artyomovsk'un kuzeybatı, batı ve güneybatı kesimlerindeki dört mahalleyi ele geçirdiğini bildirdi.
Bakanlık, hava indirme birliklerinin taarruz birliklerine destek verdiğini ve düşmanın kentin kuzey ve güney kesimlerindeki ilerleyişini durdurduğunu belirtti.
Yujnaya askeri grubunun hava ve topçu unsurlarının Ukrayna ordusunun Stupoçek, Yasov Yar ve Kalinin yerleşimlerindeki mevzilerini imha ettiğini de aktaran bakanlık, Donetsk yönünde son 24 saat içinde 400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı askerin öldürüldüğünün altını çizdi.
Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.

Puşilin: Ukrayna ordusunun Marinka'daki tüm mevzileri Rus güçlerinin kontrolünde

Öte yandan Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC'nin Marinka yerleşiminde bulunan Ukraynalı güçlere ait tüm mevzilerin Rusya ordusunun kontrolüne geçtiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Puşilin, Marinka'daki 59 mahalleden 50'sinin Rus güçlerinin elinde olduğunu, düşmanın tüm mevzilerinin ateş kontrolü altında tutulduğunu kaydetti.
Düşman güçlerin direniş göstermeye çalıştığını, bölgeye düzenli bir şekilde yeni rezerv güçler göndererek kentin tamamen özgürleştirilmesini önlemek istediğini söyleyen Puşilin, ancak tüm bu girişimlere rağmen Rusya ordusunun ilerleyişine devam ettiğini vurguladı.
Puşilin, Ukrayna ordusunun mutlaka karşı saldırı düzenleyeceğini fakat bunun mayıs başında gerçekleşmesini beklemediğini ekledi.
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
Ukrayna krizi
DHC: Rus güçleri, Artyomovsk'ta Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldı
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала