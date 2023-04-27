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SON DAKİKA | Putin: Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
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https://sputniknews.com.tr/20230427/trumpin-yeni-kitabi-bestseller-oldu-1070275742.html
Trump'ın yeni kitabı çoksatar oldu
Trump'ın yeni kitabı çoksatar oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son yazdığı, ünlülerin mektuplarını içeren 'Trump'a Mektuplar' isimli kitabı aldığı ön siparişlerle Amazon'un çoksatar... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T16:32+0300
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dünya
donald trump
abd
kitap
mektup
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Dijital kitap mağazası Amazon, Trump'ın yeni kitabını, ön sipariş satışlarına başladığı ilk günde gördüğü büyük ilgi üzerine en çok satanların yer aldığı çoksatar listesine aldı.Amazon'da 99 dolardan satışa çıkan eski Başkanın anı kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Cahrles, Oprah Winfrey ve Michael Jackson dahil bir çok ünlünün gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği bilgisi paylaşıldı.Kitapla ilgili bilgilerin yer aldığı Amazon sayfasında, "Trump'a Mektuplar, Başkan Trump ve ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasındaki inanılmaz özel yazışma koleksiyonunun bir bölümünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.Kitabın baskısını yapan yayınevi Winning Team Publishing'in sayfasında ise "Başkan Richard Nixon'dan Prenses Diana'ya ve Hillary Clinton'dan Başkan Kim Jong Un'a kadar hiç bir kitap, 'Trump'a Mektuplar' kadar tarihe bir bakış sunamaz!" sözleri yer aldı.Yayınevi, eski ABD Başkanı'nın görevden ayrıldıktan sonra yazdığı ikinci kitabında, her mektubu özenle seçtiğini ve yorumladığını kaydetti.Yayınevinin sipariş sayfasında Trump'ın son kitabının imzalı versiyonunun 399 dolara satışa sunulduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230426/trump-bidenin-2024-secimlerine-aday-olmasini-akil-almaz-seklinde-niteledi-1070194617.html
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donald trump, abd, kitap, mektup, bestseller, amazon
donald trump, abd, kitap, mektup, bestseller, amazon

Trump'ın yeni kitabı çoksatar oldu

16:32 27.04.2023 (güncellendi: 16:36 27.04.2023)
© İHA / ADAM DAVISEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / ADAM DAVIS
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son yazdığı, ünlülerin mektuplarını içeren 'Trump'a Mektuplar' isimli kitabı aldığı ön siparişlerle Amazon'un çoksatar listesine girdi.
Dijital kitap mağazası Amazon, Trump'ın yeni kitabını, ön sipariş satışlarına başladığı ilk günde gördüğü büyük ilgi üzerine en çok satanların yer aldığı çoksatar listesine aldı.
Amazon'da 99 dolardan satışa çıkan eski Başkanın anı kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Cahrles, Oprah Winfrey ve Michael Jackson dahil bir çok ünlünün gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği bilgisi paylaşıldı.
Kitapla ilgili bilgilerin yer aldığı Amazon sayfasında, "Trump'a Mektuplar, Başkan Trump ve ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasındaki inanılmaz özel yazışma koleksiyonunun bir bölümünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.
Kitabın baskısını yapan yayınevi Winning Team Publishing'in sayfasında ise "Başkan Richard Nixon'dan Prenses Diana'ya ve Hillary Clinton'dan Başkan Kim Jong Un'a kadar hiç bir kitap, 'Trump'a Mektuplar' kadar tarihe bir bakış sunamaz!" sözleri yer aldı.
Yayınevi, eski ABD Başkanı'nın görevden ayrıldıktan sonra yazdığı ikinci kitabında, her mektubu özenle seçtiğini ve yorumladığını kaydetti.
Yayınevinin sipariş sayfasında Trump'ın son kitabının imzalı versiyonunun 399 dolara satışa sunulduğu görüldü.
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