https://sputniknews.com.tr/20230427/trumpin-yeni-kitabi-bestseller-oldu-1070275742.html

Trump'ın yeni kitabı çoksatar oldu

Trump'ın yeni kitabı çoksatar oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın son yazdığı, ünlülerin mektuplarını içeren 'Trump'a Mektuplar' isimli kitabı aldığı ön siparişlerle Amazon'un çoksatar... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T16:32+0300

2023-04-27T16:32+0300

2023-04-27T16:36+0300

dünya

donald trump

abd

kitap

mektup

bestseller

amazon

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Dijital kitap mağazası Amazon, Trump'ın yeni kitabını, ön sipariş satışlarına başladığı ilk günde gördüğü büyük ilgi üzerine en çok satanların yer aldığı çoksatar listesine aldı.Amazon'da 99 dolardan satışa çıkan eski Başkanın anı kitabında, Kraliçe 2. Elizabeth, Kral Cahrles, Oprah Winfrey ve Michael Jackson dahil bir çok ünlünün gönderdiği el yazması mektuplara yer verildiği bilgisi paylaşıldı.Kitapla ilgili bilgilerin yer aldığı Amazon sayfasında, "Trump'a Mektuplar, Başkan Trump ve ABD ve dünyayı şekillendiren sayısız dünya lideri, ünlüler, sporcular ve iş liderleri arasındaki inanılmaz özel yazışma koleksiyonunun bir bölümünü ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.Kitabın baskısını yapan yayınevi Winning Team Publishing'in sayfasında ise "Başkan Richard Nixon'dan Prenses Diana'ya ve Hillary Clinton'dan Başkan Kim Jong Un'a kadar hiç bir kitap, 'Trump'a Mektuplar' kadar tarihe bir bakış sunamaz!" sözleri yer aldı.Yayınevi, eski ABD Başkanı'nın görevden ayrıldıktan sonra yazdığı ikinci kitabında, her mektubu özenle seçtiğini ve yorumladığını kaydetti.Yayınevinin sipariş sayfasında Trump'ın son kitabının imzalı versiyonunun 399 dolara satışa sunulduğu görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230426/trump-bidenin-2024-secimlerine-aday-olmasini-akil-almaz-seklinde-niteledi-1070194617.html

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donald trump, abd, kitap, mektup, bestseller, amazon