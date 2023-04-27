https://sputniknews.com.tr/20230427/sozluge-eklendi-pele-artik-brezilyada-en-iyi-demek--1070263854.html

Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek

Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek

Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden biri olan Michaelis, ülkenin dünyaca ünlü efsane futbolcusu Pele'nin adını 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak sözlüğe... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T14:03+0300

2023-04-27T14:03+0300

2023-04-27T14:04+0300

spor

pele

brezilya

sözlük

güney amerika

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Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin adı ülkede sözlüğe sıfat olarak eklendi. Böylelikle Pele artık sözlüke 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak kullanılacak. Michaelis Sözlüğü, kampanya için 125 binden fazla imzanın toplandığını duyurdu. Sözlükte yer alan tanımlamada şöyle denildi:Karara milyonlarca Brezilya'dan övgü ve tebrik mesajları yağdı. Pele Vakfı, kariyerinin çoğunu oynadığı Santos Kulübü de ülkenin en popüler sözlüklerinden birinin kararını kutlayanlar arasında.Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230421/sinir-disi-edilmesi-ya-da-tutuklanmasi-istenen-cristiano-ronaldo-icin-resmi-aciklama-geldi-1070017906.html

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pele, brezilya, sözlük, güney amerika