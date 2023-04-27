Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek
14:03 27.04.2023 (güncellendi: 14:04 27.04.2023)
© AP PhotoPele
© AP Photo
Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden biri olan Michaelis, ülkenin dünyaca ünlü efsane futbolcusu Pele'nin adını 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak sözlüğe ekledi.
Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin adı ülkede sözlüğe sıfat olarak eklendi. Böylelikle Pele artık sözlüke 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak kullanılacak.
Michaelis Sözlüğü, kampanya için 125 binden fazla imzanın toplandığını duyurdu.
A Brazilian dictionary has added “Pelé” as an adjective to use when describing someone who is “exceptional, incomparable, unique.” The announcement by the Michaelis dictionary is part of a campaign to honor the late soccer great’s impact beyond his sport. https://t.co/fiGkKyPjIJ pic.twitter.com/vMniPFGDfn— The Associated Press (@AP) April 26, 2023
Sözlükte yer alan tanımlamada şöyle denildi:
“Olağanüstü olan veya kalitesi, değeri veya üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeyle veya hiç kimseyle kıyaslanamayan, tıpkı Pele gibi; istisnai, emsalsiz, benzersiz. Örnekler: Basketbolun Pele'si, tenisin Pele'si, Brezilya tiyatrosunun Pele'si, tıbbın Pele'si.”
Karara milyonlarca Brezilya'dan övgü ve tebrik mesajları yağdı. Pele Vakfı, kariyerinin çoğunu oynadığı Santos Kulübü de ülkenin en popüler sözlüklerinden birinin kararını kutlayanlar arasında.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:
"Bir şeyde en iyiyi ifade etmek için kullanılan ifade, sözlüğün sayfalarında ölümsüz olacaktır. Birlikte tarih yazdık ve Futbolun Kralı'nın adını Portekiz diline koyduk."