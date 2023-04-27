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Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek
Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek
Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden biri olan Michaelis, ülkenin dünyaca ünlü efsane futbolcusu Pele'nin adını 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak sözlüğe... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:03+0300
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spor
pele
brezilya
sözlük
güney amerika
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Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin adı ülkede sözlüğe sıfat olarak eklendi. Böylelikle Pele artık sözlüke 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak kullanılacak. Michaelis Sözlüğü, kampanya için 125 binden fazla imzanın toplandığını duyurdu. Sözlükte yer alan tanımlamada şöyle denildi:Karara milyonlarca Brezilya'dan övgü ve tebrik mesajları yağdı. Pele Vakfı, kariyerinin çoğunu oynadığı Santos Kulübü de ülkenin en popüler sözlüklerinden birinin kararını kutlayanlar arasında.Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230421/sinir-disi-edilmesi-ya-da-tutuklanmasi-istenen-cristiano-ronaldo-icin-resmi-aciklama-geldi-1070017906.html
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pele, brezilya, sözlük, güney amerika

Sözlüğe eklendi: Pele artık Brezilya'da 'en iyi' demek

14:03 27.04.2023 (güncellendi: 14:04 27.04.2023)
© AP PhotoPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AP Photo
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Brezilya'nın en popüler sözlüklerinden biri olan Michaelis, ülkenin dünyaca ünlü efsane futbolcusu Pele'nin adını 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak sözlüğe ekledi.
Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin adı ülkede sözlüğe sıfat olarak eklendi. Böylelikle Pele artık sözlüke 'en iyi'nin eş anlamlısı olarak kullanılacak.
Michaelis Sözlüğü, kampanya için 125 binden fazla imzanın toplandığını duyurdu.
Sözlükte yer alan tanımlamada şöyle denildi:
“Olağanüstü olan veya kalitesi, değeri veya üstünlüğü nedeniyle hiçbir şeyle veya hiç kimseyle kıyaslanamayan, tıpkı Pele gibi; istisnai, emsalsiz, benzersiz. Örnekler: Basketbolun Pele'si, tenisin Pele'si, Brezilya tiyatrosunun Pele'si, tıbbın Pele'si.”
Karara milyonlarca Brezilya'dan övgü ve tebrik mesajları yağdı. Pele Vakfı, kariyerinin çoğunu oynadığı Santos Kulübü de ülkenin en popüler sözlüklerinden birinin kararını kutlayanlar arasında.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:
"Bir şeyde en iyiyi ifade etmek için kullanılan ifade, sözlüğün sayfalarında ölümsüz olacaktır. Birlikte tarih yazdık ve Futbolun Kralı'nın adını Portekiz diline koyduk."
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