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Sınır dışı edilmesi ya da tutuklanması istenen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi
Sınır dışı edilmesi ya da tutuklanması istenen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi
Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal ile oynadığı karşılaşmanın ardından Al Hilal... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T15:52+0300
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ronaldo
yaşam
cristiano ronaldo
suudi arabistan
futbol
sınır dışı
lionel messi
portekiz
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Suudi Arabistan'da fotbol ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun maşı Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından ardından soyunma odasına giderken yaptığı hareket sebebiyle dertte. Al Hilal taraftarları, 2-0 kazandıkları Al Nassr maçının son düdüğü sonrasında Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak için Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Bu tezahüratlara tepkisiz kalamayan Portekizli yıldız, yaptığı hareket sebebiyle tepkileri üzerine çekmişti.Klüpten resmi açıklama geldiYaşanan gerginlik sonrasında Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin bildirisinde, "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı" ifadeleri yer aldı.'Sınır dışı edilmeyi ya da tutuklanmayı gerektirir'Ronaldo'nun yaptığı hareketinin müstehcen bir davranış olduğunu savunan Suudi futbolseverler, sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun sınır dışı edilmesi için kampanya başlatmıştı. Suudi avukat Nouf bin Ahmed ise Cristiano Ronaldo hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Portekizli futbolcunun hareketinin uygunsuz olduğunu belirten Nouf bin Ahmed, "Sporu takip etmiyorum. Al Hilal seyircisi Cristiano'yu kışkırtsa da onlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Cristiano'nun davranışı bir suçtur. Bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilme için gerekli suçlardan biri olan alenen uygunsuz bir eylem. Bu konuda Kamu Bakanlığı'na bir dilekçe sunacağız." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, suudi arabistan, futbol, sınır dışı, lionel messi, portekiz
ronaldo, cristiano ronaldo, suudi arabistan, futbol, sınır dışı, lionel messi, portekiz

Sınır dışı edilmesi ya da tutuklanması istenen Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi

15:52 21.04.2023
© AP Photo / MARCO BERTORELLOCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / MARCO BERTORELLO
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Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal ile oynadığı karşılaşmanın ardından Al Hilal taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler sebebiyle ülkede tartışma yarattı, oyuncunun sınır dışı edilmesi talep edildi. Yaşananların ardından ise Al Nassr'dan açıklama geldi.
Suudi Arabistan'da fotbol ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun maşı Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından ardından soyunma odasına giderken yaptığı hareket sebebiyle dertte. Al Hilal taraftarları, 2-0 kazandıkları Al Nassr maçının son düdüğü sonrasında Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak için Lionel Messi lehine tezahüratlarda bulunmuştu. Bu tezahüratlara tepkisiz kalamayan Portekizli yıldız, yaptığı hareket sebebiyle tepkileri üzerine çekmişti.

Klüpten resmi açıklama geldi

Yaşanan gerginlik sonrasında Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo için açıklama geldi. Suudi Arabistan ekibinin bildirisinde, "Cristiano Ronaldo müstehcen bir hareket yapmadı. Sadece kasık bölgesinde ağrı vardı" ifadeleri yer aldı.

'Sınır dışı edilmeyi ya da tutuklanmayı gerektirir'

Ronaldo'nun yaptığı hareketinin müstehcen bir davranış olduğunu savunan Suudi futbolseverler, sosyal medya üzerinden yıldız futbolcunun sınır dışı edilmesi için kampanya başlatmıştı. Suudi avukat Nouf bin Ahmed ise Cristiano Ronaldo hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Portekizli futbolcunun hareketinin uygunsuz olduğunu belirten Nouf bin Ahmed, "Sporu takip etmiyorum. Al Hilal seyircisi Cristiano'yu kışkırtsa da onlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Cristiano'nun davranışı bir suçtur. Bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma ve sınır dışı edilme için gerekli suçlardan biri olan alenen uygunsuz bir eylem. Bu konuda Kamu Bakanlığı'na bir dilekçe sunacağız." demişti.
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