https://sputniknews.com.tr/20230427/sergen-yalcindan-fenerbahce-iddialarina-yanit-konusmam-ayip-olur-takimin-hocasi-var-1070264407.html

Sergen Yalçın'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var

Sergen Yalçın'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var

Bir süredir Fenerbahçe'yle temas halinde olduğu öne sürülen Sergen Yalçın'a bu iddialar soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T14:11+0300

2023-04-27T14:11+0300

2023-04-27T14:11+0300

spor

sergen yalçın

fenerbahçe

beşiktaş

teknik direktör

jorge jesus

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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın için Fenerbahçe ile görüştüğü ve Jorge Jesus ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçeceği öne sürüldü.A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, çıkan haberler sonrası Sergen Yalçın'ı aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu aktardı.İddiaları yalanlamadıSarıdağ yaptığı açıklamada, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230416/jorge-jesus-ali-koc-seneye-olmazsa-ben-de-burada-kalmam-1069739011.html

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sergen yalçın, fenerbahçe, beşiktaş, teknik direktör, jorge jesus