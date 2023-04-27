https://sputniknews.com.tr/20230427/sergen-yalcindan-fenerbahce-iddialarina-yanit-konusmam-ayip-olur-takimin-hocasi-var-1070264407.html
Sergen Yalçın'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var
Sergen Yalçın'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var
Bir süredir Fenerbahçe'yle temas halinde olduğu öne sürülen Sergen Yalçın'a bu iddialar soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:11+0300
2023-04-27T14:11+0300
2023-04-27T14:11+0300
spor
sergen yalçın
fenerbahçe
beşiktaş
teknik direktör
jorge jesus
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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın için Fenerbahçe ile görüştüğü ve Jorge Jesus ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçeceği öne sürüldü.A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, çıkan haberler sonrası Sergen Yalçın'ı aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu aktardı.İddiaları yalanlamadıSarıdağ yaptığı açıklamada, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230416/jorge-jesus-ali-koc-seneye-olmazsa-ben-de-burada-kalmam-1069739011.html
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sergen yalçın, fenerbahçe, beşiktaş, teknik direktör, jorge jesus
sergen yalçın, fenerbahçe, beşiktaş, teknik direktör, jorge jesus
Sergen Yalçın'dan 'Fenerbahçe' iddialarına yanıt: Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var
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Bir süredir Fenerbahçe'yle temas halinde olduğu öne sürülen Sergen Yalçın'a bu iddialar soruldu. Tecrübeli teknik adam, "Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var" dedi.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Çeşme'de tatilde olan Sergen Yalçın için Fenerbahçe ile görüştüğü ve Jorge Jesus ile yolların ayrılması halinde takımın başına geçeceği öne sürüldü.
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, çıkan haberler sonrası Sergen Yalçın'ı aradığını söyledi ve aralarında geçen diyaloğu aktardı.
Sarıdağ yaptığı açıklamada, "Bugün Sergen Yalçın'ı aradım. Fenerbahçe iddialarını sorunca 'Konuşmam ayıp olur, takımın hocası var' dedi" ifadelerini kullandı.