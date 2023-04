https://sputniknews.com.tr/20230416/jorge-jesus-ali-koc-seneye-olmazsa-ben-de-burada-kalmam-1069739011.html

Jorge Jesus: Ali Koç seneye olmazsa ben de burada kalmam

Jorge Jesus: Ali Koç seneye olmazsa ben de burada kalmam

Jorge Jesus, gelecek sezon Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevde olmaması durumunda kendisinin de takımın başında olmayacağını söyledi. Jesus, MKE Ankaragücü... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T10:14+0300

2023-04-16T10:14+0300

2023-04-16T10:22+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

jorge jesus

ali koç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069325829_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4199dd823387ecf10f357f521246b9ea.jpg

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zor bir müsabakayı kazanmasını bildiklerini söyleyen Jesus, “İki takım adına iyi maç oldu. Ankaragücü iyi bir takım. İyi anlamda agresif takım. Bu performansımızı umarım sezonun geri kalanında da gösteririz. Takım sahaya bir ruh koydu, kendi durumlarını belirledi. Çok zor maç oldu ama kazanmasını bildik. Takımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.‘Hakemin ilk yarıya 8-9 dakika eklemesi gerekiyordu’İlk yarı bittikten sonra hakemin yanına gidip ne söylediği yönünde sorulan soruya Jesus, “İlk yarı bitince hakemin yanına gittiğimde anti oyun davranışlarının olduğunu söyledim. Oyun çok duruyordu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Bu tarz davranışlar modern futbolda yok, olmamalı. Ankaragücü iyi takım olduğunu göz ardı etmiyorum. Hakeme bunu söyledim. İlk yarıya 2 dakika ekledi. İkinci yarıdaki gibi ilk yarı da 8-9 dakika eklemesi gerekiyordu” yanıtını verdi. Portekizli çalıştırıcı, maç sonunda saha ortasında oyuncularıyla yaptığı konuşma ile ilgili ise, “Maç sonu konuştuğumuz ise oyuncularla benim aramda. Ne söylemek istediğimi onlar çok iyi anladılar” dedi.‘31 gol atmış oyuncunun bir pozisyonu değerlendiremediği için tepki görmesini anlamıyorum’Sarı-lacivertli taraftarların İrfan Can Kahveci ve Valencia başta olmak üzere takımı yuhalaması hakkında konuştu:“İrfan Can bence çok iyi bir oyuncu. Bunu ben görüyorum. Bazı Fenerbahçe taraftarları için öyle olmayabilir ama onlar kalitesini görselerdi yuhalamazlardı. Her oyuncun iniş çıkışlı dönemi olur. Kendi seviyesini gösteremediği dönemler olabilir. Bugün maçın gidişatını değiştiren oyuncuydu. İrfan Can karakterli ve özgüvenli bir oyuncu. Oyuna girerken ıslıklardan etkilenmedi. Fenerbahçe taraftarının ne düşündüğünü bilmiyorum. Aslında o yuhalayanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Oyuna giren oyuncuyu yuhalamamalı diye düşünüyorum. Maç içindeki zorluklar malum taraftarın yanımızda olması gerekiyor. Taraftar üzerinde baskı oluşturmamalıyız. Valencia’nın da ıslıklandığı oluyor. Valencia 31 gol attı bu kadar gol atmış oyuncunun bir pozisyonu iyi değerlendiremedi diye neden böyle tepki gördüğünü anlamıyorum. Şu anda iki takımla yarışıyoruz. Biz Beşiktaş’tan 14 maç fazla yaptık. Galatasaray’dan 12 maç fazla yaptık. Kupada final oynama ihtimalimiz var. Lig ile toplamda 10 maç var. Bazı oyuncuların fiziksel anlamda daha düşük olması normal olabilir. Taraftarın bunu anlaması gerekiyor. Futbolculara sevgi göstersinler. Bunu hak ediyorlar. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı içindeyiz. Geçen sene bu dönemde Fenerbahçe şampiyonluk yarışı içinde değildi. Taraftarın bunu anlaması için ne söyleyebilirim anlamıyorum.”‘Neden Galatasaray bizden önce oynuyor?’Galatasaray’ın maçlarını Fenerbahçe’den önce oynamasının taraftar üzerinde gerginlik oluşturduğunu ve bu gerginliğin de sahaya yansıdığının altını çizen Jesus, “Benim de anlamadığım durum. Niye Galatasaray hep bizden önce oynuyor sebebini bilmiyorum ama Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncularda baskı oluşturmuyor ama taraftarlar Galatasaray’ın kazandığını bildikten sonra daha gergin oluyorlar. Sahaya yansıyor. Sahaya etkisi var diyebiliriz. İki takım arasında değişimli olsun isterdik. Bildiğim şey var ben buna alışkın değilim. Neden ligin lideri ikinci sıradakinden önce oynuyor. Neden bilmiyorum ama iyi pişirilmiş bir durum olduğu belli” değerlendirmesini yaptı.‘Kalırsa durumu değerlendiririm’Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gelecek sezon görevde kalmaması durumunda kendisinin de takımın başında olmayacağını anlatan Jorge Jesus, “Bütün bedenim ve ruhumla kulübün menfaatlerin odaklanmış durumdayım. Başkanımıza büyük sevgi besliyorum beni Türkiye’ye gelmeye o ikna etti. Seneye başkan burada olmazsa benim burada kalmam gibi durum söz konusu olmaz. Kalırsa durumu değerlendiririm. Ama kalmazsa burada olmam” diyerek açıklamasını tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/jorge-jesustan-besiktas-derbisinde-ali-koc-ile-tartistigi-iddialarina-yanit-1069325058.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, jorge jesus, ali koç