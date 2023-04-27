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https://sputniknews.com.tr/20230427/semiramis-pekkan-ac-yattigim-geceler-oldu-ama-muthis-keyif-aliyorum-1070262829.html
Semiramis Pekkan: Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum
Semiramis Pekkan: Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum
Semiramis Pekkan, katıldığı bir televizyon programında "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey' (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Tiyatro... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T13:24+0300
2023-04-27T13:24+0300
yaşam
ajda pekkan
semiramis pekkan
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'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Semiramis Pekkan, müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair de açıklamalarda bulundu.Semiramis Pekkan ilk kez sahne alışını anlattı ve "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Yalnız aşk değil, çevre de benim baş edebileceğim bir çevre değildi" dedi. Pekkan, tiyatro yaptığı yıllarda yaşadığı zorluğu ise şu sözlerle dile getirdi: Tiyatro yaparken Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Genç bir kız, aile İstanbul'da... Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.'Milyarder eşi dediklerine rahatsız oluyorum'İş insanı Gulu Lalvani'nin eşi tabirinden rahatsız olduğunu dile getiren Semiramis Pekkan, "'Milyarder eşi' dediklerinde rahatsız oluyorum. Çünkü ben ayaklarının üzerinde duran bir kadınım" şeklinde dile getirdi.Semiramis Pekkan, Gulu Lalvani ile olan evliliği hakkında ise "Evlilik olduğu zaman insanlar sahip olduğunu düşünüyor. Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Biz Londra'da boşandık fakat Türkiye'de geçen seneye kadar resmen evliydik. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" açıklamasında bulundu.'Hatalarımdan çok şey öğrendim'Semiramis Pekkan, Fikret Hakan ile henüz 15 yaşındayken yaptığı evlilikle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Hakan ile yaptığı evliliğini hata olarak nitelendiren Semiramis Pekkan, bu konuda "İnsan yanlış yapar. Yanlış derken; iyi ki öyle bir şey oldu ondan da çok şey öğrendim. 2 ay aynı evde yaşadık. Ayrılmayı ben istedim " dedi.Semiramis Pekkan kimdir?Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babanın subay, annenin ev hanımı olduğu Pekkan ailesinin en küçük ferdidir. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başladı. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalıştı.Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü aldı. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktaladı. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi. Müzik çalışmalarına devam edecek.
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Semiramis Pekkan: Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum

13:24 27.04.2023
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis PekkanSemiramis Pekkan
Semiramis Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis Pekkan
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Semiramis Pekkan, katıldığı bir televizyon programında "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey' (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Tiyatro yaparken Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Genç bir kız, aile İstanbul'da... Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum" ifadelerini kullandı
'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Semiramis Pekkan, müziğe dönüşünü anlatırken aradan geçen zamana dair de açıklamalarda bulundu.
Semiramis Pekkan ilk kez sahne alışını anlattı ve "Sahneye çıkışımın 2'nci ayında Ercüment Bey (Karacan) ile tanıştım. Aşk için sahne bitti. Yalnız aşk değil, çevre de benim baş edebileceğim bir çevre değildi" dedi. Pekkan, tiyatro yaptığı yıllarda yaşadığı zorluğu ise şu sözlerle dile getirdi: Tiyatro yaparken Ankara'da kendi başıma yaşıyordum. Genç bir kız, aile İstanbul'da... Aç yattığım geceler oldu ama müthiş keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.

'Milyarder eşi dediklerine rahatsız oluyorum'

İş insanı Gulu Lalvani'nin eşi tabirinden rahatsız olduğunu dile getiren Semiramis Pekkan, "'Milyarder eşi' dediklerinde rahatsız oluyorum. Çünkü ben ayaklarının üzerinde duran bir kadınım" şeklinde dile getirdi.
Semiramis Pekkan, Gulu Lalvani ile olan evliliği hakkında ise "Evlilik olduğu zaman insanlar sahip olduğunu düşünüyor. Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Biz Londra'da boşandık fakat Türkiye'de geçen seneye kadar resmen evliydik. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" açıklamasında bulundu.

'Hatalarımdan çok şey öğrendim'

Semiramis Pekkan, Fikret Hakan ile henüz 15 yaşındayken yaptığı evlilikle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fikret Hakan ile yaptığı evliliğini hata olarak nitelendiren Semiramis Pekkan, bu konuda "İnsan yanlış yapar. Yanlış derken; iyi ki öyle bir şey oldu ondan da çok şey öğrendim. 2 ay aynı evde yaşadık. Ayrılmayı ben istedim " dedi.

Semiramis Pekkan kimdir?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babanın subay, annenin ev hanımı olduğu Pekkan ailesinin en küçük ferdidir. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başladı. Birçok filmde de rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra 1965-1966 yıllarında Meydan Sahnesi'nde misafir oyuncu olarak çalıştı.
Müzik kariyerine 1968 yılında başlayan Semiramis Pekkan, ileriki yıllarda iki Altın Plak Ödülü aldı. Ajda Pekkan'ın kardeşi olan Semiramis Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktaladı.
Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır. 2004 yılında Phuket Adası'ndaki evinde tatildeyken Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi'nden sağ kurtuldu. 54 yıllık uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Bana Yalan Söylediler şarkısını yeniden seslendirdi. Müzik çalışmalarına devam edecek.
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