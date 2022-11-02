https://sputniknews.com.tr/20221102/evinde-kaza-geciren-ajda-pekkan-ameliyata-alindi-1062971649.html
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyat oldu. Pekkan'ın kasım konserleri iptal edildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T11:55+0300
2022-11-02T11:55+0300
2022-11-02T11:58+0300
ajda pekkan
yaşam
ameliyat
kalça
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Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.Menajeri sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220517/ajda-pekkan-z-kusagi-diye-bir-kusak-cikti-ben-ne-kusagiyim-acaba-1056431709.html
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ajda pekkan, ameliyat, kalça
ajda pekkan, ameliyat, kalça
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
11:55 02.11.2022 (güncellendi: 11:58 02.11.2022) Abone ol
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyat oldu. Pekkan'ın kasım konserleri iptal edildi.
Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.
Menajeri sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.
Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri."