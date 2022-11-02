https://sputniknews.com.tr/20221102/evinde-kaza-geciren-ajda-pekkan-ameliyata-alindi-1062971649.html

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyat oldu. Pekkan'ın kasım konserleri iptal edildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T11:55+0300

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ajda pekkan

yaşam

ameliyat

kalça

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Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.Menajeri sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20220517/ajda-pekkan-z-kusagi-diye-bir-kusak-cikti-ben-ne-kusagiyim-acaba-1056431709.html

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ajda pekkan, ameliyat, kalça