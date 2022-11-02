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https://sputniknews.com.tr/20221102/evinde-kaza-geciren-ajda-pekkan-ameliyata-alindi-1062971649.html
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyat oldu. Pekkan'ın kasım konserleri iptal edildi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.Menajeri sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220517/ajda-pekkan-z-kusagi-diye-bir-kusak-cikti-ben-ne-kusagiyim-acaba-1056431709.html
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ajda pekkan, ameliyat, kalça
ajda pekkan, ameliyat, kalça

Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı

11:55 02.11.2022 (güncellendi: 11:58 02.11.2022)
© Fotoğraf : InstagramAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyat oldu. Pekkan'ın kasım konserleri iptal edildi.
Şarkıcı Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlattı. Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.
Menajeri sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.
Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim. Oğuz Arınmış Menajeri."
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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