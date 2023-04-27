Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkileri azalmış durumda

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına… pic.twitter.com/xeGuGbpg7g