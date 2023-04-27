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Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkileri azalmış durumda
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkileri azalmış durumda
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. Sağlık durumu gayet... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T14:54+0300
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sağlık bakanlığı
fahrettin koca
recep tayyip erdoğan
sağlık durumu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
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Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçirmiş olduğu enfeksiyonun etkileri azalmış durumda

14:54 27.04.2023 (güncellendi: 15:26 27.04.2023)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin "Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. Sağlık durumu gayet iyi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da katıldığı açılış törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu yakından takip ediyorsunuz, sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan selam gönderen hemşehrilerine teşekkürlerini iletti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan
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