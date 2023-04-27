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Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan
Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan
Yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması ve sonrasında ortaya atılan iddia ve yapılan paylaşımlara ilişkin "Bu kadar yoğun tempo... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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hürriyet gazetesi
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanmasına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin kaleme aldığı yazısında "Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan" dedi.'Erdoğan’a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı, dua zinciri kuruldu''Erdoğan ölmedi, yaşıyor'
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abdulkadir selvi, hürriyet gazetesi, recep tayyip erdoğan, rahatsızlık
abdulkadir selvi, hürriyet gazetesi, recep tayyip erdoğan, rahatsızlık

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan

09:13 27.04.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© DHA
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Yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlanması ve sonrasında ortaya atılan iddia ve yapılan paylaşımlara ilişkin "Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanmasına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin kaleme aldığı yazısında "Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan" dedi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, “Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım” diye diretmiş. Israrlı olmuş. Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine “Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş” demiş. Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.
Cumhurbaşkanı sabah Anayasa Mahkemesi’ndeki törene katılmıştı. Ardından engelli öğretmenlerin atamasıyla ilgili törene iştirak etti. O programı “Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası” tevcih töreni takip etti. Akşam saatlerinde ise Gençlik için hemen şimdi programına katılıp uzun bir konuşma yaptı. Kanal 7-Ülke TV yayınına ondan sonra katıldı diyeceğim ama Cumhurbaşkanı araya partide bir de toplantı koymuş."

'Erdoğan’a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı, dua zinciri kuruldu'

"Oysa bir gün önce Bursa Gemlik’teki Batarya Fabrikası’nın temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş. Bence iyi de oldu. Çünkü halk karşısında Erdoğan’ı görünce rahatladı. Ondan sonra gece boyunca Erdoğan’a bir sevgi rüzgârı esmeye başladı. Dua zinciri kuruldu. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. 15 Temmuz’da çıplak elleriyle tankları durdurup canı pahasına darbeyi önlemedi mi?"

'Erdoğan ölmedi, yaşıyor'

"Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan. Erdoğan 2011 yılında ağır bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra kazanmadığı seçim kalmadı. 15 Temmuz’da darbeyi önleyip sistemi değiştirdi, dünya lideri oldu. Hepimizin başına gelebilecek bir mide üşütmesinden dolayı işlerini aksatacak değil.
Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle ara verilen 21 dakikalık süre zarfında Erdoğan’ın Türkiye için ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bir günlük dinlenmenin ardından yeniden yollara düşecek. Ta ki 14 Mayıs gecesi yeni bir zafere imza atana kadar... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlanması nedeniyle Türk siyaseti adına güzel bir gelişme yaşandı. Muhalefet liderleri sıcağı sıcağına geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Bunlar insani şeyler. Ama siyasete zarafet getirmesi açısından güzel oldu.
Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı olan FETÖ’cüler hemen sosyal medyadan dezenformasyona başladılar. Sevinç çığlıkları arasında “Adam öldü” diye tweet’ler attılar. Muhalif medyaya çıkan emekli bir amiral Erdoğan’ın rahatsızlığını istismar etmeye kalkıştı. Erdoğan ölmedi yaşıyor. Hem de çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Ama bunu yapanlarda insanlık ölmüş."
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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