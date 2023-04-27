Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan

"Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan. Erdoğan 2011 yılında ağır bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra kazanmadığı seçim kalmadı. 15 Temmuz’da darbeyi önleyip sistemi değiştirdi, dünya lideri oldu. Hepimizin başına gelebilecek bir mide üşütmesinden dolayı işlerini aksatacak değil.

Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle ara verilen 21 dakikalık süre zarfında Erdoğan’ın Türkiye için ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bir günlük dinlenmenin ardından yeniden yollara düşecek. Ta ki 14 Mayıs gecesi yeni bir zafere imza atana kadar... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlanması nedeniyle Türk siyaseti adına güzel bir gelişme yaşandı. Muhalefet liderleri sıcağı sıcağına geçmiş olsun mesajı yayınladılar. Bunlar insani şeyler. Ama siyasete zarafet getirmesi açısından güzel oldu.

Huylu huyundan vazgeçmezmiş. Yabancı istihbarat örgütlerinin aparatı olan FETÖ’cüler hemen sosyal medyadan dezenformasyona başladılar. Sevinç çığlıkları arasında “Adam öldü” diye tweet’ler attılar. Muhalif medyaya çıkan emekli bir amiral Erdoğan’ın rahatsızlığını istismar etmeye kalkıştı. Erdoğan ölmedi yaşıyor. Hem de çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Ama bunu yapanlarda insanlık ölmüş."