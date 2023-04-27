https://sputniknews.com.tr/20230427/rusya-gubre-ureticileri-birligi-gubre-uretiminde-abdyi-gectik-1070291345.html

Rusya Gübre Üreticileri Birliği: Gübre üretiminde ABD'yi geçtik

Rusya Gübre Üreticileri Birliği: Gübre üretiminde ABD'yi geçtik

Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rusya’da gübre üretimin son on yılda yüzde 40 arttığını, ancak Batı yaptırımları nedeniyle ihracatta... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T22:07+0300

2023-04-27T22:07+0300

2023-04-27T22:07+0300

ekonomi

andrey guryev

rusya

gübre

abd

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Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı Andrey Guryev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Rusya'nın mineral gübre üretiminde ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.Guryev, “Üretimde Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ı geride bıraktık ve bugün Çin'in ardından dünyanın en büyük mineral gübre üreticisiyiz” dedi.Guryev, son on yılda Rusya'da her türlü gübre üretiminin yüzde 40 artarak 55 milyon tona çıktığını, aynı dönemde iç pazara arz hacminin 2.5 kat artarak mutlak bir rekor olan 13.2 milyon tona kadar ulaştığı bilgisini verdi.Rusya'nın 2021 yılında 37-38 milyon ton seviyesinde yurtdışı teslimat hacmiyle dünyanın en büyük gübre ihracatçısı olduğunu belirten Guryev, 2022’de uygulanan yaptırımlar ve diğer sorunları nedeniyle ihracatın yaklaşık yüzde 15 azaldığını vurguladı.International Fertilizers Association’ın verilerine göre 2022 başında dünyanın en büyük gübre üreticileri Çin (yüzde 30), ABD (yüzde 13), Rusya (yüzde 12), Hindistan (yüzde 10) ve Kanada (yüzde 9) oldu. Gübre ihracatında ise Rusya (yüzde15) birinci, Çin (yüzde 13) ikinci ve Kanada (yüzde 7) üçüncü sırada yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-putin-tahil-anlasmasi-konusunu-rusya-gubre-ureticileri-birligi-baskani-ile-gorustu-1070280444.html

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