https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-putin-tahil-anlasmasi-konusunu-rusya-gubre-ureticileri-birligi-baskani-ile-gorustu-1070280444.html
Kremlin: Putin, tahıl anlaşması konusunu Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı ile görüştü
Kremlin: Putin, tahıl anlaşması konusunu Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı ile görüştü
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in ‘tahıl anlaşması’ konusunu Rusya Gübre Üreticileri Birliği (RAPU) Başkanı Guryev ile görüştüğünü belirtti. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T17:52+0300
2023-04-27T17:52+0300
2023-04-27T17:52+0300
dünya
kremlin
vladimir putin
tahıl
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in RAPU Başkanı Andrey Guryev ile yaptığı görüşmede ‘tahıl anlaşması’ konusunu Rus gübre üreticilerinin çıkarlarına uygunluğu bakımından ele aldığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Putin’in 18 Mayıs’ta sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılmasına ilişkin beklentileri Guryev ile görüşüp görüşmediği sorusuna, “Devlet Başkanı (Putin), sektörün bu anlaşmadan neler kazandığını öğrenmek istedi” yanıtını verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, vladimir putin, tahıl, rusya
kremlin, vladimir putin, tahıl, rusya
Kremlin: Putin, tahıl anlaşması konusunu Rusya Gübre Üreticileri Birliği Başkanı ile görüştü
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in ‘tahıl anlaşması’ konusunu Rusya Gübre Üreticileri Birliği (RAPU) Başkanı Guryev ile görüştüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in RAPU Başkanı Andrey Guryev ile yaptığı görüşmede ‘tahıl anlaşması’ konusunu Rus gübre üreticilerinin çıkarlarına uygunluğu bakımından ele aldığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Putin’in 18 Mayıs’ta sona erecek olan ‘tahıl anlaşmasının’ uzatılmasına ilişkin beklentileri Guryev ile görüşüp görüşmediği sorusuna, “Devlet Başkanı (Putin), sektörün bu anlaşmadan neler kazandığını öğrenmek istedi” yanıtını verdi.